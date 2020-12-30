Magazin Sahara Ray: 'Dudağımı köpek ısırdı' dedi ama kimse inanmadı

Sahara Ray: 'Dudağımı köpek ısırdı' dedi ama kimse inanmadı

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Sahara Ray: 'Dudağımı köpek ısırdı' dedi ama kimse inanmadı

Bir dönem Justin Bieber ile yaşadığı romantik ilişkiyle konuşulan model ve bikini tasarımcısı Sahara Ray şimdi de Instagram paylaşımıyla gündem oldu.

30 Aralık 2020, Çarşamba 15:29 Son Güncelleme:
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27 yaşındaki Sahara Ray, bir takipçisinin isteği üzerine, birkaç yıl önce bir köpek tarafından yüzünden ısırıldığı dönemde çektiği bir videoyu paylaştı. Ray videosuna "Temelde sadece basit bir yara vardı ama dikiş atıldığında böyle görünüyordu. Aşırı derecede şişmişti" diye yazdı.

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Fakat Sahara Ray'in hayranları bu "köpek ısırığı" olayına inanmadı. Onun, dudaklarını dolgunlaştırmak için estetik bir müdahale yaptırmış olduğunu ve sonucunda da böyle göründüğünü ileri sürdü.

***Avustralyalı Sahara Ray, ülkesinin önde gelen sörfçülerinden Tony Ray'in kızı.

Instagram paylaşımlarıyla dikkat çeken Sahara Ray, bikini modeli ve tasarımcı olarak biliniyor. Sahara Ray, 2016 yılında Justin Bieber ile kısa süren romantik bir ilişki yaşamıştı. İkili, aynı yıl Hawai'de paparazzilere samimi görüntüler içinde yakalanmıştı.


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