Türkiye Sahibi tedavi gören köpek, 5 gündür hastanenin kapısından ayrılmıyor

Sahibi tedavi gören köpek, 5 gündür hastanenin kapısından ayrılmıyor

Türkiye

Sahibi tedavi gören köpek, 5 gündür hastanenin kapısından ayrılmıyor

Trabzon'da rahatsızlanan ve ambulans ile hastaneye kaldırılan Cemal Şentürk'ün köpeği ambulansı takip ederek geldiği hastanenin kapısından 5 gündür ayrılmıyor.

19 Ocak 2021, Salı 17:11 Son Güncelleme:
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Trabzon'da yaşayan Cemal Şentürk, 14 Ocak’ta özel bir hastanede alınırken, sahibinin taşındığı ambulansı takip eden 'Boncuk' isimli köpek de hastanenin giriş kapısı önünde beklemeye başladı. Şentürk’ün yakınları tarafından eve götürülen sevimli köpek, her defasında yeniden hastaneye döndü. Sevimli köpek, hastane personeli ve vatandaşların ilgi odağı oldu. 

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Sağlık durumu iyiye giden Şentürk’ün, tekerlekli sandalyeyle aşağı inip, bekleyişini sürdüren ve hastane çalışanlarınca beslenen köpeğiyle buluşması, duygusal anlara sahne oldu. 9 yıldır yanından ayırmadığı köpeğiyle aralarında sevgi bağı oluşan Şentürk, “9 yıldır benimle birlikte Boncuk. Ben de özlüyorum onu. O da bana alışkın zaten. Arada pencereden sesleniyorum ona, o zaman biraz daha sakinleşip duruyor burada. İnsan gibi yakın davranıyor bana. Öyle olunca bende neşeleniyorum, hoşuma gidiyor. Bana bu kadar yakın olmasının sebebi, ona çok fazla ilgi göstermem. Hayvana yakın ilgi gösterince o da anlıyor, ne kadar ilgi gösterirsen o kadar yaklaşıyor. Ben ona hiç kızmam, kızıp da kendimden soğutmam. Köpekler devamlı ilgiyi seven hayvanlardır. İlgi gösterdin mi istediğin gibi yönlendirirsin onu” dedi.

"Eve götürsek de kaçıp buraya geliyor"

Şentürk’ün kızı Aynur Egeli de, “Babam rahatsızlanınca hastaneye getirdik. Köyde babamın arabası vardı, Boncuk onun yanından hiç ayrılmadı. Sonra Boncuk’u buradaki evimize getirdik. Babamın burada olduğunu öğrenince de buradan hiç ayrılmadı. 5 gündür buraya geliyor. Biz eve götürsek de kaçıp kaçıp buraya geliyor, babamı bekliyor” diye konuştu.

Hastanende özel güvelik görevlisi Muhammet Akdeniz, “Burada bir ziyaretçimiz var. Her gün saat 09.00 gibi geliyor. Akşama kadar bekliyor. İçeri girmiyor genelde, kapıdan kafasını uzatıp bekliyor. Sahibi burada tedavi görüyor şu an. Zararsız, kimseyi de rahatsız etmiyor. Sadece sahibini bekliyor. Sahibi de bazen yanına gelip onu teselli edip gidiyor” şeklinde konuştu.

Hastane müdürü Fırat Uğur da, “Arkadaşlarımız burada onu besliyor, kimseye bir zararı yok. Sahibiyle arasında olan ilişki burada herkesin dikkatini çekti. Hastanemiz olarak biz de köpeği çok sevdik. Sahibi de iyileşince inşallah taburcu olacak, Boncuk da sahibine kavuşacak” ifadelerini kullandı.

DHA


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