Sahibinden koronavirüs kapan kedi öldü, uzmanlardan uyarı geldi

Koronavirüs salgını başladığından beri evcil hayvanlarıyla yaşayan insanların zihnini kurcalayan soruya tüm dünyadan bilim insanları yanıt arıyordu. Kovid-19 evcil hayvanlarımıza bulaşır mı? Bulaşırsa neler olur? Nelere dikkat etmeliyiz? Bu sorunun cevabı maalesef İngiltere'de Kovid-19'dan gerçekleşen ilk evcil kedi ölümüyle birlikte yeniden gündeme geldi.

Birleşik Krallık'ta bir ilk olan vakada bir evcil kedi Kovid-19 enfeksiyonu nedeniyle öldü. Uzmanlar ise şüpheleri doğrulayan bu vakadan sonra insanlardan evcil hayvanlarına sarılmamalarını istedi.

4 AYLIK KEDİ KORONAVİRÜSTEN ÖLDÜ

Henüz 4 aylık olan Ragdoll cinsi kedi sahibinden koronavirüs kaptıktan sonra zatürre sonucu öldü.

Kedide Kovid-19 bulaşmasından sonra ciddi solunum güçlüğü görüldüğü ve durumunun iyileşemeyecek kadar ağırlaşmasıyla birlikte hayvanın veterinerler tarafından uyutulduğu açıklandı. Ölümünden sonra yapılan incelemede kedinin akciğerinde koronavirüse yol açan SARS-CoV-2 ve viral zatürre olduğu görüldü.

Bilim insanları bu vakanın Birleşik Krallık'ta virüs yüzünden ölen ilk evcil hayvan olduğu ve virüsün insandan hayvana geçişinin de ilk kanıtı olduğuna inanıyor. Bunun üzerine uzmanlar Kovid-19 olan hayvan sahiplerini tamamen iyileşene kadar sahip oldukları hayvanlardan uzak durmaları konusunda uyarıyor.

İnsandan hayvana bulaşan Kovid-19'la ilgili bir vaka da Glasgow Üniversitesi tarafından bildirildi. 6 yaşında bir Siyam kedisi geçtiğimiz mayıs ayında sahibinden hastalığı kaptı ancak hafif semptomlarla atlatarak sağlığına kavuştu.

HAYVANLAR KORONAVİRÜSÜ KAPIYOR AMA YAYMIYORLAR

Bilim insanları evcil hayvanların virüsü yayıp yaymadığına dair yeterli kanıt olmadığını söylerken yine de bu bağlantının ileride yaşanabilecek salgınları önleyebilmek adına incelenmesi gerektiğini belirtiyor. Örneğin Güney Kore'de semptom gösteren evcil hayvanlar için test ve karantina sistemi kurulmuş durumda.

Hayvanların koronavirüse yakalanabildiği biliniyor. virüsün yarasalar ve küçük memeliler arasında yayıldığı ve Danimarka'da mink çiftliklerinde salgına dönüştüğü görüldü ancak onları ne derecede hasta ettiği henüz bilinmiyor.