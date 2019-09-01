'Sahibinden' nasıl satılır?

Ev satmak kolay değil... Doğru fiyatı belirlemek, satışa dair resmi işlemleri halletmek, evi görmek isteyenlerle iletişim kurmak gibi birçok ayrıntı var. Çoğu ev sahibi bu işlemlerle uğraşmamak için bir emlakçıyla anlaşıyor. Süreci bu emlak danışmanları yürütüyor. Bazı ev sahipleri de komisyon gibi masrafları ödememek için evini kendisi satmaya çalışıyor. Peki, ‘sahibinden’ ev satılırken nelere dikkat edilmesi gerekiyor?

FİYAT BELİRLEME

Evinizi kendiniz satacaksanız öncelikle evin doğru değerini bulmanız gerekiyor. Ev satarken yüksek fiyat belirlerseniz talebi ve satışı yavaşlatmak gibi bir riskiniz var, düşük fiyat belirlerseniz de zarar edersiniz. Bu nedenle piyasa koşullarını çok iyi inceleyip çevredeki evlerin fiyatlarına ve özelliklerine bakıp kıyaslama yapın. Ardından metrekare hesabı üzerinden doğru fiyatı bulabilirsiniz.

ACİL Mİ?

Evinizi neden satıyorsunuz? Acil paraya ihtiyacı olup, kısa sürede evini nakte dönüştürmek isteyenler bu panikle yanlış fiyatlar belirleyebiliyor. Evin çabuk satılması için yanlış fiyat belirlemeyin. Eğer evi satmak için vaktiniz varsa, satış sizin için elzem değilse çevredeki gelişim potansiyelini inceleyin. Yakınlarınıza gelecek bir metro hattı, yeni bir Millet Bahçesi, mega projeler, evin değerini etkileyebilir. Eğer böyle bir yatırım söz konusuysa, acil paraya ihtiyacınız yoksa bekleyin. Evin değeri artacaktır.

GÜVENLİĞE DİKKAT!

Evinizi kendiniz satarken, müşterilerle birebir iletişim halinde olacaksınız. Evi görmek isteyenler genellikle tanımadığınız kişiler olacak. Bu durum biraz riskli. Evi görme bahanesiyle evinize hırsızlık, gasp gibi kötü niyetli kişiler de gelebilir. Güvenliğinize ve evdeki değerli eşyalara dikkat edin.

ALICIYA SORUN

İstediğiniz fiyatı ödeyemeyecek kişilere evinizi göstermeniz vakit kaybına neden olurken, asıl alıcılara yeteri kadar vakit de ayıramayabilirsiniz. Bunun için alıcı size ulaştığında, hangi şartları taşıdığını sormanız önemli. Böylece, bazı alıcıları çok fazla vakit harcamadan eleyebilirsiniz.

TANITIM YAPIN

Eve kolay müşteri bulabilmeniz için büyük kitlelere ulaşmak önemli. Bu nedenle evin dışına asacağınız satılık ilanı yeterli olmayacaktır. Alıcıların evin özelliklerini evi ziyaret etmeden önce görebilmesi için fotoğraflı ilanların bulunduğu emlak sitelerine ilan yükleyebilirsiniz. Böylece evi gerçekten beğenen ve görmek isteyenler sizi arayacaktır. Ev satıldıktan sonra bir daha aranmamak için tüm ilanları kaldırın.

MELTEM KARA SÖYLEYENOĞLU/ POSTA