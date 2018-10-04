Sahibini boynuz darbeleriyle öldürdü

İlçeye bağlı Karıncalı köyünde yaşayan 73 yaşındaki Zühre Kurt, hayvanlarını otlatmak için ağıldan çıkardığı sırada, arkasından gelen koçun saldırısına uğradı.

Koçun boynuz darbeleriyle yere devrilen kalp hastası Zühre Kurt'un, başına ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbelerle olay yerinde yaşamını yitirdiği öğrenildi. Kadının cenazesi, incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Köy muhtarı Veli Ayaz, gazetecilere, olayın ilçe merkezinden dönen Zühre Kurt'un eşi Durmuş Kurt tarafından koçun kanlar içinde bulunmasıyla anlaşıldığını söyledi. Böyle bir olayı ilk kez gördüklerini anlatan Ayaz, durumun dehşet verici olduğunu ifade etti.

Durmuş Kurt ise eşinin kalp hastası olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Hayvanların yanından dönmeyince başına bir şey gelmiş olabileceğinden şüphelenip bakmaya gittim. Ağıl yakınında hayvanların başıboş olduğunu görünce bir şeylerin ters gittiğini anladım. Hayvanların geldiği yöne doğru gittiğimde korkunç manzarayla karşılaştım. Sonrasında jandarmayla ağıla gidince koçun kanlar içinde olduğunu gördük. Tüylerinin bazı bölümleri ve ayakları da kanlıydı. Geri çekilip defalarca boynuz vurmuş olmalı. Eşim, kendisini kurtarmak için mücadele etmiş, metrelerce ilerlemiş ancak başaramamış. Bundan böyle hayvan bakamam, hepsini satacağım."