Sahibinin diri diri gömdüğü köpek toprağı kendi kazarak kurtuldu

Rusya'da akılalmaz bir olay meydana geldi. Otoyoldan geçen 39 yaşındaki Olga Lystseva, yol kenarında ıslak ve bitkin bir köpek gördü. Hayvansever kadın, köpeğe hemen yemek ve su verdi, aracına alarak barınağa götürdü. Kind City adlı köpek kurtarma merkezine teslim edilen Kiryusha’nın fotoğraflarını yayımlayan yetkililer, köpeğin Yemva şehrinde yaşadığını öğrendi. Köpeğin sahiplerinin ortaya çıkmasıyla korkunç bir gerçek de gün yüzüne çıktı.

Canlı canlı gömdüler

Evli bir çiftin köpeği olan Kiryusha, "sağlıksız" olduğu gerekçesiyle çift tarafından uyutulmaya karar verilmişti. İsmi verilmeyen çift, köpeği öldürmek için ilaç enjekte ettiklerini ve ardından gömdüklerini öne sürdü. Çift o esnada köpeğin canlı olduğunu bilmediklerini söyleyip özür diledi.

Sağlık sorunu yokmuş

Öte yandan, yapılan tetkikler sonucunda köpeğin hiçbir sağlık sorununun olmadığı ortaya çıktı. Kiryusha başka bir aile tarafından sahiplenildi ve şimdi yeni yuvasında.





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