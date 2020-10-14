Evcil Dostlar Sahibinin diri diri gömdüğü köpek toprağı kendi kazarak kurtuldu

Sahibinin diri diri gömdüğü köpek toprağı kendi kazarak kurtuldu

Evcil Dostlar

Sahibinin diri diri gömdüğü köpek toprağı kendi kazarak kurtuldu

Rusya'da 7 yaşındaki Alman Kurdu Kiryusha bir otoyolun kenarında Olga Lystseva isimli kadın tarafından bulundu. Yol kenarında yatan köpeğin ıslak ve bitkin olduğunu gören kadın, köpeğe yemek verdi ve hayvan barınağına götürdü. Korkunç gerçek ise köpeğin sahiplerinin ortaya çıkması ile öğrenildi. Köpeğin sahipleri "sağlıksız" olduğu için uyutucu iğne verip onu gömmüşlerdi. Ancak Kiryusha toprağı kazarak hayata tutundu.

14 Ekim 2020, Çarşamba 17:06 Son Güncelleme:
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Rusya'da akılalmaz bir olay meydana geldi. Otoyoldan geçen 39 yaşındaki Olga Lystseva, yol kenarında ıslak ve bitkin bir köpek gördü. Hayvansever kadın, köpeğe hemen yemek ve su verdi, aracına alarak barınağa götürdü. Kind City adlı köpek kurtarma merkezine teslim edilen Kiryusha’nın fotoğraflarını yayımlayan yetkililer, köpeğin Yemva şehrinde yaşadığını öğrendi. Köpeğin sahiplerinin ortaya çıkmasıyla korkunç bir gerçek de gün yüzüne çıktı.

Canlı canlı gömdüler

Evli bir çiftin köpeği olan Kiryusha, "sağlıksız" olduğu gerekçesiyle çift tarafından uyutulmaya karar verilmişti. İsmi verilmeyen çift, köpeği öldürmek için ilaç enjekte ettiklerini ve ardından gömdüklerini öne sürdü. Çift o esnada köpeğin canlı olduğunu bilmediklerini söyleyip özür diledi.

Sağlık sorunu yokmuş

Öte yandan, yapılan tetkikler sonucunda köpeğin hiçbir sağlık sorununun olmadığı ortaya çıktı. Kiryusha başka bir aile tarafından sahiplenildi ve şimdi yeni yuvasında.



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