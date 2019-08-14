Sahibinin elinden kaçan koç 6 saat sonra yakalandı

Sezai Özşahin isimli kişi, evinin bahçesinde duran ve Kurban Bayramı nedeniyle kesmeyi planladığı koç, kaçtı. İlçe merkezinde bir süre kaçan koçu yakalamak isteyen Sezai Özşahin ve ailesi başarılı olamayınca belediye ekiplerinden destek istedi.

6 SAAT SONRA SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Belediye ekipleri uzun uğraşlar sonucu koçu, ilçenin Cinkayaları Mevkii´ nde sıkıştırdı. Uyuşturucu iğneyle vurulan koç daha sonra ekipler tarafından bulunduğu tepeden indirilerek sahibine teslim edildi. Yaklaşık 6 saat süren çalışma sonrası yakalanan koç, sahibi tarafından kesildi.



