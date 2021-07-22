Türkiye Sahibinin tatile gittiği evde yangın, binadaki 50 kişi tahliye edildi

Sahibinin tatile gittiği evde yangın, binadaki 50 kişi tahliye edildi

Türkiye

Sahibinin tatile gittiği evde yangın, binadaki 50 kişi tahliye edildi

Edirne'de bir sitedeki apartmanın 5. katında yangın çıktı. Çıkış nedeni bilinmeyen yangında sitedeki 50 kişi tedbir amacıyla tahliye edildi. Ev sahibinin ise tatilde olduğu öğrenildi.

22 Temmuz 2021, Perşembe 08:48 Son Güncelleme:
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Edirne merkeze bağlı Şükrüpaşa mahallesinde 4 bloklu bir sitenin içerisindeki binanın beşinci katında yangın çıktı. Daireden dumanlar çıkmaya başladığını fark eden çevredekiler, durumu polis ve itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, yangının meydana geldiği dairenin sahibinin tatilde olduğu öğrenildi. Yangın kısa sürede söndürülürken, sitede bulunan yaklaşık 50 kişi tedbir amaçlı apartmanlardan tahliye edildi. Yangında apartmandan çıktığı sırada rahatsızlanan bir vatandaşa ise sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.

Resul ORUÇOĞLU / EDİRNE, (DHA)

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