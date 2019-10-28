Şahika Ercümen dünya rekoru kırdı

Dünya dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Mersin'in Aydıncık ilçesindeki Gilindire Mağarası'nda gerçekleştirdiği denemede, paletsiz kategoride tek nefeste 100 metreye dalarak kadınlar dünya rekorunu kırdı.

Şahika Ercümen, günlerdir antrenman yaptığı zorlu mağarada sabahın erken saatlerinden itibaren, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Çukurova Kalkınma Ajansının desteklediği rekor denemesi için suya daldı.

Buzul döneminden kalıntılarla çevrili suda, paletsiz şekilde tek nefeste 100 metre sınırını aşan milli sporcu, 90 metre sınırındaki dünya rekorunun yeni sahibi oldu.

Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na girmeyi başaran Şahika, başarılı rekor denemesinin ardından büyük sevinç yaşadı.

Şahika, sevincini suda ekip arkadaşlarıyla paylaştıktan sonra, "Bu rekor Cumhuriyetimizin 96. yıl dönümünde kahraman Mehmetçik'e armağan olsun." yazılı pankart açıp, asker selamı verdi.

Sudan çıktığında AA muhabirine açıklamalarda bulunan milli sporcu, üzerindeki büyük stres nedeniyle suya heyecanlı girdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Üzerimde çok büyük bir sorumluluk hissettim. Özellikle dün akşam tüm Türkiye'nin arkamda olduğuna ilişkin çok mesaj aldım. Bu beni çok fazla heyecanlandırdı ama Allah'a şükür güzel, iyi bir şekilde 100 metre ile rekoru kırdık. Cumhuriyetimize, Mehmetçik'e ithafen bu rekoru kırdık. Duygularımı anlatmam mümkün değil ama çok gururluyum. Başta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı olmak üzere katkı ve destek verenlere teşekkür ediyorum"

Adım adım rekora

Bölgede çobanlık yapan 46 yaşındaki Cafer Uğran'ın, yaklaşık 20 yıl önce, hayvanlarını otlatırken karşısına çıkan kirpiyi takip etmesiyle ortaya çıkarılan Gilindere Mağarası, rekor denemesi için aydınlatıldı.

Milli sporcu ve ekibi, eşsiz manzarası, buzul döneminden kalma yüzlerce sarkıtıyla ilgi çeken mağaranın dibindeki suya, kayalıklara gerilen iplere tutunarak indi.

Uzman ekibin yanı sıra Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün su altı timlerinin de güvenlik için hazır bulunduğu rekor denemesini, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Aydıncık Belediye Başkanı Ferat Aktan ile çok sayıda kişi, mağaradaki platformdan izledi.

Nefeslerin tutulduğu dalışı, Guinness Dünya Rekorları adına Lübnanlı serbest dalış hakemi Mervan Hariri takip etti.

Milli sporcu, 25 metrelik parkuru tek nefeste 4 kere yüzerek toplamda 100 metreye ulaştı ve Japon sporcu Ai Futaki'nin 90 metrelik rekorunu geçti.

Hariri'nin rekoru onaylamasının ardından suda büyük sevinç yaşandı.

Vali Su ve protokol üyelerinin tebrik ettiği Şahika, mağaranın bulunmasını sağlayan Cafer Uğran ile de sohbet ederek, fotoğraf çektirdi.

Bakan Kasapoğlu, Şahika Ercümen'i kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, dalışta paletsiz kategoride 90 metre sınırını aşarak kadınlar dünya rekorunu kıran milli sporcu Şahika Ercümen'i telefonla arayarak tebrik etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Şahika Ercümen, Mersin'de Gilindire Mağarası'ndaki dalışta paletsiz kategoride 90 metre sınırını aşarak kadınlar dünya rekorunu kırdı. Milli sporcuyu telefonla arayarak tebrik eden Bakan Kasapoğlu, bu büyük başarıdan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Kasapoğlu, paletsiz kategoride 90 metre sınırını aşarak dünya rekorunu kıran Şahika Ercümen için ayrıca tebrik mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Mersin'deki Gilindire Mağarası'nda yaptığı dalışta paletsiz kategoride 90 metre sınırını aşarak kadınlar dünya rekorunu kıran milli sporcumuz Şahika Ercümen'i kutluyorum. Uluslararası arenada ülkemizi her zaman başarıyla temsil eden milli sporcumuz, Cumhuriyet Bayramımıza ithafen kırdığı yeni dünya rekoruyla göğsümüzü bir kez daha kabarttı. Milli sporcumuzun bu rekora imza atmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Rekor sonrası Mehmetçiğimizi unutmayarak asker selamı veren Şahika Ercümen'e başarılarının devamını diliyorum."

"Rekoru kırdığımız için çok mutluyum"

Dünya dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Mersin'in Aydıncık ilçesindeki Gilindire Mağarası'nda gerçekleştirdiği denemede, paletsiz kategoride tek nefeste 100 metre dalarak kadınlar dünya rekorunu kırmasının ardından, basın toplantısı düzenledi.

Mersin Valisi Ali İhsan Su ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de yer aldığı basın toplantısında Şahika Ercümen, rekor denemesini Mehmetçik'e ve cumhuriyete ithafen yaptığı için büyük bir sorumluluk hissettiğini belirterek, "Rekoru kırdığımız için çok mutluyum. Tabii ki bu bir ekip çalışması. Aşağıda çok kalabalık bir ekiple çalıştık." dedi.

Elde ettiği dereceyle Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na girmeyi başaran milli sporcu, 2 dakikalık dalış için aylarca antrenman yaptıklarını vurgulayarak, "Hedeflerimizden biri de ülkemizin bu keşfedilmemiş yerlerini, dünya rekoruyla tanıtmaktı. O yüzden hem rekoru Türkiye'ye getirdiğimiz hem de ülkemizin adını duyurduğumuz için mutlu ve gururluyum. İnşallah başarılar devam edecek." diye konuştu.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, doğal güzellikleri ve tarihi yerleriyle önemli bir turizm kenti olduklarını, çok sayıda turistin ağırlandığı Gilindere Mağarası'nda da önemli bir etkinliğin yapıldığını vurgulayarak, "Bu güzel gün ve atmosferde, muhteşem rekoru kıran sporcumuzu tebrik ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından Vali Ali İhsan Su ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, milli sporcuya hediye takdim etti.







