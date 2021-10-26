Diğer Sporlar Şahika Ercümen'den dünya rekoru

Şahika Ercümen'den dünya rekoru

Diğer Sporlar

Şahika Ercümen'den dünya rekoru

Serbest dalış dünya rekortmeni milli dalgıç Şahika Ercümen yenir bir dünya rekoru kırdı. Ercümen, paletsiz ve tüpsüz 100 metre derinliğe daldı.

26 Ekim 2021, Salı 12:06 Son Güncelleme:
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Serbest dalış dünya rekortmeni milli dalgıç Şahika Ercümen, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında Cumhuriyet'in 98'inci yılına özel, paletsiz değişken ağırlık kategorisinde gerçekleştirdiği dalışla, hem kadınlar hem erkeklerde dünya rekoru kırdı. Ercümen, paletsiz ve tüpsüz 100 metre derinliğe daldı.

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