Sahil Güvenlik izin vermedi! 16 kaçak göçmen yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 16 kaçak göçmeni kurtardı.
26 Ekim 2021, Salı 09:12 Son Güncelleme:
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Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığı ihbarını aldı.
Bölgeye ulaşan ekipler, lastik bottaki 16 kaçak göçmeni yakaladı.
Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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