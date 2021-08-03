Sahil Güvenlik Komutanlığı da devrede! Orman yangınları...
SAHİL Güvenlik Komutanlığı'nca orman yangınları ile mücadele kapsamında söndürme ve tahliye çalışmalarına destek verildiği belirtildi.
03 Ağustos 2021, Salı 15:02 Son Güncelleme:
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Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sahil Güvenlik Komutanlığı; 520 sahil güvenlik personeli, 1 sahil güvenlik korveti, 26 sahil güvenlik botu, 3 dalış emniyet güvenlik ve arama kurtarma timi, 1 sahil güvenlik helikopteri ile yangın söndürme ve tahliye çalışmalarına destek vermektedir" denildi.
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