Türkiye Sahil Güvenlik Komutanlığı da devrede! Orman yangınları...

Sahil Güvenlik Komutanlığı da devrede! Orman yangınları...

Türkiye

Sahil Güvenlik Komutanlığı da devrede! Orman yangınları...

SAHİL Güvenlik Komutanlığı'nca orman yangınları ile mücadele kapsamında söndürme ve tahliye çalışmalarına destek verildiği belirtildi.

03 Ağustos 2021, Salı 15:02 Son Güncelleme:
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Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sahil Güvenlik Komutanlığı; 520 sahil güvenlik personeli, 1 sahil güvenlik korveti, 26 sahil güvenlik botu, 3 dalış emniyet güvenlik ve arama kurtarma timi, 1 sahil güvenlik helikopteri ile yangın söndürme ve tahliye çalışmalarına destek vermektedir" denildi.

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