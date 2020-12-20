Sahil Güvenlik Komutanlığı, memur alımı yapacağını açıkladı. 2020 yılı KPSS puanı baz alınacak olan ilanda, hizmetli görevi için KPSSP94 puan türü; diğer unvanlardaki başvurularda ise KPSSP03 puan türü kullanılacak. Başvurular, 28 Aralık 2020-05 Ocak 2021 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. Başvuru ile ilgili detayların yer aldığı bilgilendirme kılavuzuna, www.sg.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecektir.