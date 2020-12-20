Türkiye Sahil Güvenlik Komutanlığı'na devlet memuru alınacak

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na devlet memuru alınacak

Türkiye

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na devlet memuru alınacak

Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesine memur alımı yapacağını açıkladı. İlana son başvuru tarigi 05 Ocak 2021 olarak açıklandı. İlana başvuru için 2020 yılı KPSS puanları baz alınacak.

20 Aralık 2020, Pazar 17:50 Son Güncelleme:
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Sahil Güvenlik Komutanlığı, memur alımı yapacağını açıkladı. 2020 yılı KPSS puanı baz alınacak olan ilanda, hizmetli görevi için KPSSP94 puan türü; diğer unvanlardaki başvurularda ise KPSSP03 puan türü kullanılacak. Başvurular, 28 Aralık 2020-05 Ocak 2021 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. Başvuru ile ilgili detayların yer aldığı bilgilendirme kılavuzuna, www.sg.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecektir.

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