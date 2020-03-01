Sahil Güvenlik Komutanlığına en az lise mezunu uzman erbaş alınacak

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargâhı ile bağlı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere 175 uzman erbaş alımı yapılacak. Başvurular motorcu, elektrikçi, topçu, serdümen Kurbağa Adam branşlarında yapılabilecek.

Başvuru yapacak adayların kılavuzda belirtilen şartları taşımaları ve en az lise mezunu olmaları gerekiyor.

Uzman erbaş başvuru şartları nelerdir?

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. En az lise mezunu olmak,

c. 2020 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1993 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir),

ç. Askerlik görevini yükümlü erbaş/er veya sözleşmeli erbaş/er olarak yapmış veya yapıyor olmak,

d. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, başvuru tarihinin ilk günü itibariyle terhisi üzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (03 Mart 2015 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),

e. Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuranlar için, askerlik hizmetini yaptığı birlik tarafından Uzman Erbaş Yönetmeliğine istinaden hazırlanan ve örneği sayfa-14’de yer alan “Uzman Erbaş Olacaklar İçin Nitelik Belgesi”ni olumlu olarak almak (Bu belgenin “Uzman Erbaş Olur” kanaatli olması gereklidir),

f. Sözleşmeli erbaş ve erlerden; başvuru tarihleri içerisinde en az üç (3) yıl görev yapmış ve müteakip sözleşme süreleri içinde olanlar için 29 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1991 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir)

Uzman erbaş başvuruları nasıl yapılır?

Uzman erbaş başvuruları 03-13 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvuru sonuçları ise 20 Mart 2020 tarihinde açıklanacak.

2020 UZMAN ERBAŞ ALIMI KILAVUZU VE İLANININ DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN