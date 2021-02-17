Türkiye Sahil Güvenlik Komutanlığına Muvazzaf/Sözleşmeli Subay alınacak

Sahil Güvenlik Komutanlığına Muvazzaf/Sözleşmeli Subay alınacak

Türkiye

Sahil Güvenlik Komutanlığına Muvazzaf/Sözleşmeli Subay alınacak

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığına Muvazzaf/Sözleşmeli Subay alınacağını duyurdu.

17 Şubat 2021, Çarşamba 17:42 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının muvazzaf/sözleşmeli (erkek/kadın) subay ihtiyacını karşılamak amacıyla başvurular 17-28 Şubat 2021 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır" açıklaması yer aldı.

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