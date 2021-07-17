Türkiye Sahile vurmuş erkek cesedi bulundu! Cebindeki anahtardan teşhis edildi

Sahile vurmuş erkek cesedi bulundu! Cebindeki anahtardan teşhis edildi

Türkiye

Sahile vurmuş erkek cesedi bulundu! Cebindeki anahtardan teşhis edildi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sahil kenarında erkek cesedi bulundu.

17 Temmuz 2021, Cumartesi 00:26 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Olay, ilçeye bağlı Uzunkum Caddesi'nde meydana geldi. Sahil kenarında bir erkek cesedi olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri bölgede inceleme yaptı. Yapılan incelemede, sahile vurmuş erkek cesedi bulundu.

Cesedin bulunmasının ardından yaklaşık 4 gündür haber alınamadığı için kayıp ihbarında bulunulan Murat Aydemir’in ailesine haber verildi. Olay yerine gelen aile fertleri cesedi teşhis edemedi. İncelenmenin tamamlanmasının ardından denizden çıkan erkek cesedi, Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

CEBİNDEN ÇIKAN ANAHTARLA TEŞHİS EDİLDİ

Cumhuriyet Başsavcılığı, cesedin üzerindeki pantalonun cebinden çıkan anahtarı incelemeye aldı. Yakınları, ölen kişinin üzerinde bulunan kıyafetleri ve anahtardan Murat Aydemir olduğunu belirledi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Sinan KABATEPE/DHA

İlgili Haberler
Balayına giderken eşini kaybetmişti! Cenazede yürek yakan görüntü'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın ağabeyi böyle yakalandı!


Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Prof. Dr. Akova: Aşı olmayanlar kapalı mekânlara alınmasın
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Yaba dergisi ve Aydın
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Dünden devam
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Hatalardan ders çıkabildik mi?
Hakan Çelik
Şirin Sever
Plajda niye balık değil lahmacun yiyoruz?!
Şirin Sever
Banu Şen
Fındık diyarı Giresun/Piraziz
Banu Şen
Erkut Can
Lambda ile lambada yapıyoruz
Erkut Can
Murat Gülderen
CEO'ların evleri ne kadar akıllı?
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Çinli turist Tunceli’de ayı saldırısına uğradı! Helikopterle hastaneye ulaştırıldı