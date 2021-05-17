Türkiye Sahiller açık mı? Çanakkale'de son dakika kararı! Park, bahçe ve sahiller kapalı olacak

Sahiller açık mı? Çanakkale'de son dakika kararı! Park, bahçe ve sahiller kapalı olacak

Türkiye

Sahiller açık mı? Çanakkale'de son dakika kararı! Park, bahçe ve sahiller kapalı olacak

Sahillerin açık mı-kapalı mı olacağı normalleşme sürecinde merak edilen konulardan bir tanesi. Koronavirüs vaka sayısı nedeniyle Çanakkale'de park ve bahçeler ile sahiller, 1 Haziran'a kadar kapalı olmaya devam edecek.Çanakkale'de iskele Meydanı, kordon boyu, yeni kordon, Kepez, Güzelyalı ve Dardonos sahil bandları ile Özgürlük Parkı ve Halk Bahçesi de dahil park ve bahçeler kapalı olacak.

17 Mayıs 2021, Pazartesi 13:02 Son Güncelleme:
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Türkiye, 17 günlük tam kapanmadan bugün çıkıyor. Yasaklar gevşetiliyor. İçişleri Bakanlığı, 1 Haziran Salı 05:00'e kadar kademeli normalleşme sürecinin başladığını açıkladı. Hafta içi 21:00-05:00, hafta sonları ise cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı olacak.İki doz aşısını yaptıran 65 yaş üstü vatandaşlar ve 18 yaş altındakilere sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak. Kademeli normalleşmeyle ilgili tüm detayları İçişleri Bakanlığı açıkladı ancak bugün gözler Beştepe'de yapılacak olan Kabine toplantısında.

SAHİLLER AÇIK MI?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Çanakkale'de İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla bir ay önce halkın kullanımına kapatılan park ve bahçeler ile sahiller, 1 Haziran'a kadar devam edecek 'kademeli normalleşme' süresince kapalı kalmaya devam edecek.

Çanakkale 'de koronavirüs tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla bir ay önce halkın kullanımına kapatılan park ve bahçeler ile sahiller, 1 Haziran'a kadar devam edecek 'kademeli normalleşme' süresince kapalı kalmaya devam edecek.Türkiye genelinde 17 gün süren tam kapanmanın ardından 1 Haziran'a kadar devam edecek 'kademeli normalleşme' süreci başladı.

ÇANAKKALE'DE SAHİLLER, PARKLAR, BAHÇELER KAPALI

Koronavirüs vaka sayılarının çok yüksek olduğu nisan ayında İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararla halkın kullanımına kapatılan park ve bahçeler ile sahillerin, 'kontrollü normalleşme' sürecinde açılıp açılmayacağı merak konusuydu. İl Hıfzıssıhha Kurulu, kent merkezindeki İskele Meydanı, kordon boyu, yeni kordon, Kepez, Güzelyalı ve Dardonos sahil bandları ile Özgürlük Parkı ve Halk Bahçesi de dahil park ve bahçelerin, teması ve yoğunluğu önlemek için 1 Haziran 2021 günü saat 05.00'e kadar vatandaşların kullanımına kapalı kalması yönünde karar aldı.

Karar doğrultusunda 15 Nisan günü polis bariyerleriyle çevrilerek kapatılan kordon boyunda bugün bazı vatandaşların açık buldukları yerlerden girerek yüyürüş yaptığı görüldü. Öte yandan, kent merkezinde trafik polisleri özellikle toplu taşıma araçlarını durdurarak, dezenfektan evraklarını kontrol etti. Sosyal mesafe ve maske konusunda uyarılarda bulundu. Belirlenen sayıda yolcu almaları konusunda sürücüleri bilgilendirdi. 

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