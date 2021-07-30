Türkiye Şahin Akdemir kimdir? Şahin Akdemir, Marmaris'teki yangında hayatını kaybetti

Şahin Akdemir kimdir? Şahin Akdemir, Marmaris'teki yangında hayatını kaybetti

Türkiye

Şahin Akdemir kimdir? Şahin Akdemir, Marmaris'teki yangında hayatını kaybetti

Türkiye, çok sayıda ilde çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yangın çıkan illerden birisi olan Muğla'nın Marmaris ilçesinden acı haber geldi. İçmeler Mahallesi'nde orman yangınına müdahale eden vatandaşlardan Şahin Akdemir (25) alevlerin arasında kalarak yaşamını yitirdi. Peki, Şahin Akdemir kimdir, kaç yaşında? İşte Şahin Akdemir hakkında merak edilenler...

30 Temmuz 2021, Cuma 02:07 Son Güncelleme:
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İçmeler Mahallesi'nde orman yangınına müdahale eden vatandaşlardan Şahin Akdemir (25) alevlerin arasında kalarak yaşamını yitirdi. Şahin Akdemir, yangın söndürme çalışmalarına su taşımasıyla büyük takdir toplayarak gündem olmuştu. Acı haber sonrası Şahin Akdemir kimdir? sorusu merak ediliyor.  İşte Şahin Akdemir hakkında merak edilenler...

ŞAHİN AKDEMİR KİMDİR?

Şahin Akdemir Marmaris'te turizm sektöründe çalışıyordu. Aslen Köyceğizli olan Akdemir, Ortaca ilçesinde yaşamaktaydı. 25 yaşındaki Şahin Akdemir'in çıkan yangına müdahale çalışmalarına yardım etmek için motosikleti ile bölgeye geldiği öğrenildi.

Yangın söndürme çalışmasında gönüllü olarak destek veren Şahin Akdemir'in 1 ay önce de çıkan yangında gönüllü olarak itfaiyecilere su taşıdığı belirtildi. Akdemir'in cansız bedeni Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

SON PAYLAŞIMI DUYGULANDIRDI

Bu arada Şahin Akdemir’in sosyal medya hesabından bugün yangında paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

Yangına motosikleti ile gidişini yayınlayan Şahin Akdemir, “Su taşımaya devam, yangıncılara su taşıyacağız yine, Allah hayırlarımızı kabul eylesin” dediği duyuluyor. Bir diğer görüntüde ise yüzündeki duman lekeleri dikkat çeken Şahin Akdemir, “Yangın hala devam ediyor biz su taşıyoruz hala” konuşmaları görülüyor.

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