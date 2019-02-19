Şahin saldırısına uğrayan köpeğini 'minderle' kurtardı ABD’de bir genç kızın bahçeye oynamaları için çıkardığı yavru köpeklerinden birine şahin saldırdı. Olayı gören genç kız hemen bahçeye koşup, burada bulduğu bir minderle şahine vurarak köpeğini kurtardı.