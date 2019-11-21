Sahine tatlısı nasıl yapılır? Van kahvaltısının vazgeçilmez lezzetlerinden biri de Sahine tatlısıdır. Sahine tatlısı tarifi internette merak edilen tarifler arasında geliyor. Peki, Sahine tatlısı nasıl yapılır? İşte Sahine tatlısı tarifi…