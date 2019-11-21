Sahine tatlısı nasıl yapılır?

Van kahvaltısının vazgeçilmez lezzetlerinden biri de Sahine tatlısıdır. Sahine tatlısı tarifi internette merak edilen tarifler arasında geliyor. Peki, Sahine tatlısı nasıl yapılır? İşte Sahine tatlısı tarifi…

21 Kasım 2019, Perşembe 10:43
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Sahine tatlısı nasıl yapılır?

Sahine Tatlısının Tarifi

MALZEMELER

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı tahin

1-2 yemek kaşığı bal

Üzeri için;

Susam

Ceviz

Yapılışı

Oda sıcaklığında bekletilmiş olan tereyağını bal le krema kıvamına gelene kadar güzelce karıştırın.

Ardından tahin de ekleyerek hızlıca karıştırın. Üzerine susam ve ceviz serpin.

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