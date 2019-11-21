Sahine tatlısı nasıl yapılır?
Van kahvaltısının vazgeçilmez lezzetlerinden biri de Sahine tatlısıdır. Sahine tatlısı tarifi internette merak edilen tarifler arasında geliyor. Peki, Sahine tatlısı nasıl yapılır? İşte Sahine tatlısı tarifi…
Sahine Tatlısının Tarifi
MALZEMELER
1 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı tahin
1-2 yemek kaşığı bal
Üzeri için;
Susam
Ceviz
Yapılışı
Oda sıcaklığında bekletilmiş olan tereyağını bal le krema kıvamına gelene kadar güzelce karıştırın.
Ardından tahin de ekleyerek hızlıca karıştırın. Üzerine susam ve ceviz serpin.