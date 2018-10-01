Şahismail Şimşek: Odağımızda dijitalleşme var

Sektörde 94 yıllık bir geçmişe sahip olan İş Bankası, yapay zeka, nesnelerin interneti, bulut bilişim ve mobilite gibi dijital teknolojilerin sunduğu yeni imkânlardan yararlanarak hem verimliliğin hem de ürün kalitesinin artırılması yönündeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, “Tüm süreçlerimizin uçtan uca dijitalleşmesiyle müşterilerimize mümkün olan en iyi deneyimi yaşatıyoruz” dedi. esnaFlayakınTemas İş Bankası’nın, kurulduğu günden bu yana müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerine uygun sunduğu çözümlerle ticari hayatı kolaylaştırdığını belirten Şahismail Şimşek, “Bankacılık hizmetlerine ulaşmak isteyen esnafımızın dükkânlarından, gün içinde ayrılmalarının ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Çünkü ticari hayatta hız ve zaman çok değerli. İş Bankası olarak biz de teknolojiden güç alıp, bankamızı esnafımızın yanı başına getiriyor, 7 gün 24 saat işlem yapabilmelerine olanak sağlıyoruz” diye konuştu

ANINDA TİCARİ KREDİ

Şahismail Şimşek, şöyle devam etti: “Nakit ihtiyacı duyan esnaf ve gerçek kişi tacir müşterilerimiz, ‘anında ticari kredi’ ile hem İşCep hem de internet şubemizin ticari ve bireysel seçenekleri aracılığıyla, 36 aya varan vadelerle 50 bin TL’ye kadar taksitli ticari kredi başvurusunda bulunabiliyor. Kurduğumuz yapıda hızlı ve otomatik olarak gerçekleştirilen değerlendirme neticesinde, müşterimiz için bir limit önerisi yapılıyor. Bu limit müşterimiz tarafından onaylanırsa, kredi tutarı müşterimizin vadesiz ticari mevduat hesabına anında aktarılıyor. Bu sayede müşterilerimiz için ticari kredi kullandırım işleminin şubeye uğranmadan, belge evrak teslimi olmaksızın tamamlanabilmesini mümkün hale getirdik.”

KOLAY İŞLEM

İşCep Ticari ile birçok ticari işlemin zaman kaybedilmeden hızlıca gerçekleştirildiğini belirten Şahismail Şimşek, müşterilerinin işlerine ara vermeden ihtiyaçlarını karşılayacak etkin bir hizmet aldığını söyledi. Şimşek, “Hesaplararası para aktarmadan, ticari kredi ve kart bilgilerinin görüntülenmesi ve bunlara ait borçlarının ödenmesine, üye işyeri işlemlerinden, POS çalışma koşullarının takibine ve çek/senet bilgilerinin görüntülenmesine kadar birçok işlem, İşCep Ticari’de sunuluyor” dedi.

AYRI ÜCRET

Ödemeden ayrıca havale,EFT,çek tahsilatı gibi en sık kullanılan bankacılık işlemleri için ayrı ayrı ücret ödemeden İş’te hesaplı Tarifeler paketi satın alarak cazip ﬁyat avantajlarından faydalanmanında mümkün olduğunu belirten ŞahismailŞimşek, “İş’te hesaplı Tarifeler’e ait paketler,Ticari İnternet Şubesi ve İşCepTicari’nin başvurular menüsünden satın alınarak ve hemen kullanmaya başlanılabilir” diye konuştu.

HIZLI HİZMET

Bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek için şubeleriyle temas kurmayı tercih eden esnaf müşterilerinin de olduğunu belirten Şahismail Şimşek, şunları söyledi: “Bu kapsamda İşCep’e ‘Şubeden randevu al’ özelliğini getirdik. İşCep ‘Şubeden randevual’ özelliği ile esnafımız şubelerimizden gerçekleştirecekleri gişe veya müşteri temsilcisi işlemleri için önceden randevu alabiliyor. Müşterilerimiz İşCep giriş sayfasındaki ‘şubeden randevual’ alanına tıklayarak, ‘randevu al’ adımında şube ve tarih seçip,randevu saatini belirleyebiliyor. randevu saatinde seçtikleri şubemize giden müşterilerimiz, ‘sıramatik’ten müşteri numarası, TCKN,VKN veya kartı ile öncelikli olarak sıra alabiliyor. Böylece hem işlemlerini çok daha kısa sürede gerçekleştiriyor hem de dükkânlarını boş bırakmıyor.”

ÖZEL ÜRÜN VE KAMPANYA

İşBankası olarak dijital alanda yeniliklere yoğun bir şekilde devam edeceklerini belirten Şahismail Şimşek, “müşterilerimizi ihtiyaçlarına özel ürün ve kampanyalarımız ile buluşturacağız. Ticari müşterilerimiz işlerine yoğunlaşırken yol arkadaşı banka olma amacımızla, her zaman olduğu gibi, onlara destek vermeye kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.