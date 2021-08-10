Şahmeran dizisine flaş transfer

Serenay Sarıkaya’nın başrolünü oynayacağı Şahmeran dizisinin hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Pınar Bulut’un kaleme aldığı diziyi Umur Turagay yönetecek.

Eylül ayında Adana’da çekilecek olan dizinin başrol erkek yıldızı için Burak Deniz’le görüşmeye sürüyor. Mert Ramazan Demir’in de kadrosunda olduğu dizinin kadrosuna usta bir oyuncu katıldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; son olarak “Seni Çok Bekledim” dizisinde seyirci karşısına çıkan Mustafa Uğurlu “Şahmeran”ın kadrosuna katıldı. Dizide Melis İşiten’in de konuk oyuncu olması gündemde…

MUSTAFA UĞURLU KİMDİR?

Mustafa Uğurlu, 25 Kasım 1955 tarihinde Konya, Karaman'da doğmuştur. 5 kardeştirler. Oyuncu Ahmet Uğurlu abisidir. Mustafa Uğurlu'nun babası sağlık memuru, annesi Çorumlu bir ev hanımıdır. Babası tayinen Konya'ya gelip burada yaşarlarken 2-3 yaşında iken babasının Bursa'ya tayini çıkar. İlk, orta ve lise öğrenimini Bursa'da tamamladı

İlk olarak, 1993 yılında Turgut Özakman'ın senaryosunu yazdığı Rıza Beyler adlı dizi ile ekran karşısına çıktı.

Mustafa Uğurlu, 1997 yılında senaryosunu Mustafa Altıoklar ve Metin Kaçan'ın yazdığı ve yönetmenliğini Mustafa Altıoklar'ın yaptığı"Ağır Roman" adlı sinema filminde başrollerde Okan Bayülgen, Müjde Ar, Savaş Dinçel, Küçük İskender ve Burak Sergen ile birlikte oynamıştır.

1999 yılı Mustafa Altıoklar yapımı "Asansör" filminde Mustafa Uğurlu, Arzu Yanardağ ile başrolü paylaştı.

[2015]]] yılında TRT1'de yayınlanan "Milat" dizide İstihbarata Karşı Koyma Başkanlığı'nın başındaki Müsteşar Yardımcısı rolünü Demir Karahan oynarken, Mustafa Uğurlu kötü adam karakteri Asaf Demirci'yi canlandırdı. Diğer rollerde Ufuk Bayraktar, Burcu Kara, İlhan Şeşen, İsmail Filiz ile beraber rol aldı.

2015 yılı Temmuz ayında 35. Antalya Altın Portakal Film Festivalinde kazandığı altın portakal heykelciği evine giren hırsız tarafından çalındı. Antalya Büyük Şehir Belediye Başkanı Menderes Türel kendisine yenisini göndereceğini belirtti.

Haziran 2015 ayında Muğla'nın Menteşe ilçesinde çekimlerine başladıkları, senaryosunu Onur Ünlü'nün yazdığı ve Yağmur Ünal'ın yapımcılığını üstlendiği "Uzaklarda Arama" adlı filmin yönetmenliğini annesi Türkan Şoray yapacak. Yağmur Ünal, ayrıca bir hayat kadınını canlandıracağı bu filmde ilk defa oyunculuk da yapacak. Filmin oyuncuları ise Sevda Erginci, Doğa Konakoğlu, Eşref Kolçak, Tanem Sivar, Fırat Tanış, Kaan Urgancıoğlu, Suna Selen, Elif Atakan, Mustafa Uğurlu, Ekin Türkmen, Pınar Göktaş, Sercan Badur, Mehtap Bayrigibi oyuncular olmuştur.

2015 yılında senaryosunu yazıp yönetmenliğini Özcan Alper'in yaptığı "Rüzgarın Hatıraları" adlı sinema filminde Onur Saylak, Tuba Büyüküstün, Sofia Khandemirova, Murat Daltaban, Mustafa Uğurlu, Ebru Özkan, Menderes Samancılar, Nihat İleri rol aldılar.

2016 yılında Uluç Bayraktar'ın yönetmenliğini yaptığı "İçerde" adlı televizyon dizisinde Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Bensu Soral, Çetin Tekindor, Damla Colbay, Mustafa Uğurlu, Rıza Kocaoğlu, Yasemin Allen, Bestemsu Özdemir, Gözde Kansu, Yıldıray Şahinler, Selim Erdoğan başlıca rolleri paylaştı.

Ödülleri :

1998 - 35. Antalya Altın Portakal Film Festivali - En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Ağır Roman)

1996 - Ankara Sanat Kurumu ödülü - Gürültülü Patırtılı Bir Hikaye - Ankara Devlet Tiyatrosu

Yönettiği Tiyatro Oyunları:

1996 - Nikah Kağıdı : Ephraim Kishon - Ankara Devlet Tiyatrosu

1987 - Tılsım (oyun) : Mehmet Tayfun Orhon : Adana Devlet Tiyatrosu

1985 - Mustafa(oyun) : Orhan Asena : Adana Devlet Tiyatrosu

Rol Aldığı Oyunlar:

2008 - Sokrates'in Son Gecesi : Stefan Tsanev : İstanbul Devlet Tiyatrosu

2006 - Bahar Noktası : William Shakespeare : İstanbul Devlet Tiyatrosu

2005 - Sersemler Evi : Toby Wilsher - İstanbul Devlet Tiyatrosu

2002 - Kral Lear : William Shakespeare : İstanbul Devlet Tiyatrosu

2001 - Bu Bir Rüyadır : Nazım Hikmet : İstanbul Devlet Tiyatrosu

2000 - Haydutlar : Friedrich Schiller : İstanbul Devlet Tiyatrosu

1998 - Gılgameş : Anonim-Zeynep Avcı : Ankara Devlet Tiyatrosu

1997 - Ateşle Oynayan : Nihat Asyalı - Ankara Devlet Tiyatrosu

1996 - Kugular Şarkı Söylemez : Ferdi Merter : Ankara Devlet Tiyatrosu

1993 - Gürültülü Patırtılı Bir Hikaye : Savaş Dinçel - Ankara Devlet Tiyatrosu

1990 - Vatan Diye Diye : Namık Kemal - Necati Cumalı - Ankara Devlet Tiyatrosu

1991 - Ayla Öğretmen : Orhan Asena - Ankara Devlet Tiyatrosu

1989 - Bunu Yapan İki Kişi : Refik Erduran - Tülay Güngör - Ankara Devlet Tiyatrosu

1986 - Nalınlar : Necati Cumalı - Ankara Devlet Tiyatrosu

1985 - Barbaros Hayrettin (oyun) : Ankara Devlet Tiyatrosu

1985 - Mustafa (oyun)

1984 - Lisistrata : Aristopfanes - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1984 - Düşüş (oyun) : Nahid Sırrı Örik, Kemal Bekir - İstanbul Devlet Tiyatrosu

Filmleri ve Dizileri :

2017 - Babamın Günahları (Ferruh)(TV Dizisi)

2016 - 2017 - İçerde (Müdür Yusuf)(TV Dizisi)

2015 - Uzaklarda Arama (Coşkun)(Sinema Filmi)

2015 - Orman (Kısa Film)

2015 - Milat (Asaf Demirci) (TV Dizisi)

2015 - Rüzgarın Hatıraları (Mikhail)(Sinema Filmi)

2014 - Düşler ve Umutlar (Musa) (TV Dizisi)

2013 - Gitme Baba (Kadri) (Sinema Filmi)

2013 - Galip Derviş (Mithat Akerman) (Konuk Oyuncu)(TV Dizisi)

2012 - İşler Güçler (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi) (33. Bölüm)

2012 - Çıplak Gerçek (Korhan) (TV Dizisi)

2012 - Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2010 - Kirli Beyaz (Köksal) (TV Dizisi)

2009 - Adalet Oyunu (İlker) (Sinema Filmi)

2007 - Oyunlarla Yaşayanlar (TV Filmi)

2007 - Kader (Ömer) (TV Dizisi)

2007 - Evimin Erkeği (Emre) (TV Dizisi)

2006 - Anadolu Kaplanı (Orhan) (TV Dizisi)

2005 - Masum Değiliz (Yusuf) (TV Dizisi)

2004 - Şansa Bak (Can) (TV Dizisi)

2004 - Yürek Çığlığı (Erdal) (TV Filmi)

2004 - Patroniçe (TV Filmi)

2004 - Bir Dilim Aşk (Ferit) (TV Dizisi)

2002 - Çamur (Ali) (Sinema Filmi)

2002 - Sır Çocukları (Palyaço) (Sinema Filmi)

2002 - Kolay Para (Servet) (Sinema Filmi)

2001 - Yeraltında Dünya Var (Nebil) (TV Filmi)

2001 - Başbelası (Kiralık Katil) (TV Filmi)

2000 - Zor Hedef (Mustafa) (TV Dizisi)

1999 - Asansör (Can) (Sinema Filmi)

1998 - Cinayet Var (TV Filmi)

1997 - Ağır Roman (Reis) (Sinema Filmi)

1996 - Cafe Casablanca (TV Dizisi)

1995 - Melek Apartmanı (TV Dizisi)

1993 - Rıza Beyler (TV Dizisi)