‘Şahmeran Mardin’ kamusal sanat sergisi günümüz çağdaş sanatçılarını Mardin’le buluşturuyor. Art Publik ve Keçi Events tarafından gerçekleştirilen sergi 20 Nisan – 20 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek. Sergi, ‘Şahmeran’ ana başlığıyla, serginin mimarı Zeynep Helvacı direktörlüğünde hayata geçiyor.

Şifa, bilgelik, özveri, sevgi ve vefa sembolü ‘Şahmeran’

İlk kez bu boyutuyla ele alınarak Mardin'de gündeme gelecek olan, şifa, bilgelik, özveri, sevgi ve vefa sembolü iyicil varlık Şahmeran ve Mezopotamya’nın kaybolmaya yüz tutmuş binlerce yıllık sözsel kültür hazinesi Şahmeran Efsanesi ilk kez bir kamusal sanat sergisine konu oluyor.

Kadim Mardin'in tarihi sokaklarında karşılaşmalar

Sanatı, kadını, hazineyi odağına alan sergi toplumsal ve sosyal fayda üzerine yoğunlaşıyor. Türkiye’den seçkin ressam ve heykeltıraşların eserleri ile kadim Mardin’in tarihi sokaklarında karşılaşmalar yaratacak sergiye Mardin Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği yapıyor.

'Mardin tuvali'ni renklendirecek eserler sokaklarda

Heykeltıraş Ayla Turan’ın gelenekseli çağdaş yorumuyla sentezlediği yaklaşık 2 metrelik Şahmeran heykelleri, serginin amiral gemisi niteliğinde. Sergide sanatçılar tarafından yorumlanacak Şahmeranların yanı sıra farklı disiplinlerden video art, digital art, mural, kısa film, enstalasyon çalışmaları ile toplam 47 eser yer alıyor. 'Mardin Tuvali'ni renklendirecek eserler sokaklara yayılarak 30’dan fazla noktaya izleyiciyi çekerek Mardin’i keşfetmeye ve bunu deneyimlemeye olanak veriyor. Sergi 20 Temmuz’a kadar ziyaret edilebilecek.

Elde edilecek gelir arkeolojik kazılara fon sağlayacak

Sergi sonunda düzenlenecek VIP müzayedeyle heykellerin satışından elde edilecek gelir Dara Antik Kenti'nin arkeolojik kazılarına fon sağlayacak. Sergi süresince düzenlenecek turlar, konserler, dinletiler, atölyeler, paneller, fotoğraf rotaları ile Şahmeran Mardin bir festival havasında gerçekleşecek.

‘Dünyayı Mardinleştirme’ felsefesine katkı sağlayacak

Proje Direktörü Zeynep Helvacı “Mardin’i sergi alanı olarak kurgulamak çok etkileyici. Sanatın sokağa taşınmasına imkan sunan sergi, aynı zamanda Mardin’e de çok yakışıyor. Muhteşem Mezopotamya manzarası ile doğası, insanı, yemekleri, kültürü, sanatı, mimarisi, 7 dilin, 7 dinin ve kültürün bir arada kardeşçe yaşadığı dostluk diyarı Mardin, bir Şahmeran Kent. İçimizde sanatıyla yaşayan usta, genç sanatçılarımızın yer aldığı sergide eser adeti Mardin’in plakasından yola çıkılarak 47 olarak belirlendi. Mardinlilerin hem 47, hem de ‘Dünyayı Mardinleştirme’ felsefesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz”. diyor.

‘Kültürlerinin ortak motifi ait olduğu yerde’

Zeynep Helvacı, “Bu serginin Mardin’de açılması da ayrıca anlam taşıyor. Anadolu halk kültüründe önemli bir simge, Mardin’in kültürel derinliklerinde yer alan önemli bir sembol ve Mezopotamya kültürlerinin ortak motifi Şahmeran ait olduğu yerde. Kadim öğreti, kadim şehir, kadim topraklar. Mardin Şahmeranın yaşatıldığı ve yaşatılacağı yer. Özellikle içinde bulunduğumuz yüzyılda insanlığın iyiliğe, merhamete, bilgeliğe, şifaya ihtiyacı olduğu dönemde Şahmeran Mardin Sergisinin insanlığa mucize etkisi yapmasını arzuluyoruz” ifadelerini kullandı.

Kamusal sanat kamusal iyiliktir

Proje Direktörü Zeynep Helvacı kamusal sanat konusunda deneyimli bir isim. 2007 yılında, 12 hafta boyunca İstanbul sokaklarını birbirinden farklı inek heykelleriyle renklendirerek dünyanın en büyük kentsel sanat ve sosyal sorumluluk etkinliği Cow Parade'in İstanbul sergisini düzenleyen Helvacı, Şahmeran Mardin ile ilklerle dolu, sıra dışı bir kamusal sanat örneğini hayata geçireceklerini söylüyor. Helvacı, "Art Publik olarak yaptığımız iş, insana dokunarak görsel sanatın müze, galeri gibi kapalı ortamlar yerine günlük hayatın içinde herkesin ulaşabileceği mekanlarda izleyiciyi katılımcıya dönüştürerek deneyimlemesine olanak vermek. Mardin'de kamusal sanatla bunu yapmayı hedefledik. Biliyoruz ki kamusal sanat sergileri insanların estetik gereksinimlerini karşılar; motive eder, ilham verir, yaratıcı yetenekleri artırır ve yeniliği teşvik eder. Dahası hayal gücünü harekete geçirir, algıların açılmasını sağlar, bilişsel yetenekleri geliştirir, empatiyi derinleştirir. Kamusal sanat kamusal iyiliktir" diyor.



