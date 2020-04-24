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Kültür & Sanat Sahne şovları ve danslarıyla Hande Yener’den konser şöleni

Sahne şovları ve danslarıyla Hande Yener’den konser şöleni

Kültür & Sanat

Sahne şovları ve danslarıyla Hande Yener’den konser şöleni

Poll Production ve Demirören Medya iş birliğiyle izleyiciyle buluşan ‘Evde Kal’ konser ve canlı yayınları devam ediyor. Hande Yener, muhteşem şovlarıyla izleyiciyi büyülediği konserinin öncesinde canlı yayınla ‘Evde Kal’ çağrısı yapacak.

24 Nisan 2020, Cuma 22:30 Son Güncelleme:
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Demirören Medya’nın ‘#EvdeKalMüzikleKal’ konsepti, Poll Production sanatçılarının Youtube üzerinden konserlerinin yayınlanmasıyla devam ediyor. Türkiye’nin ünlü müzisyenlerinin, konserler ve canlı yayınlarla hayranlarının evlerine geldiği organizasyonun konuğu Hande Yener olacak. 

25 Nisan akşamı yayınlanacak olan konserin ev sahibesi Hande Yener, 21.30’da canlı yayında hayranlarıyla buluşacak. Yener, şarkılarıyla izleyenlere moral verecek. Tüm konserlerinde muhteşem sahne şovları ve mükemmel danslarıyla hayranlarını büyüleyen Hande Yener sevilen şarkılarını seslendirecek. Pop müziğin kraliçesi her konserinde olduğu gibi bu konserinde de hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatacak. Yayın ve konser https://www.youtube.com/user/PollProductionWeb/featured adresinden izlenebilecek. 

Hande Yener yayın ve konserinin ardından; Deniz Seki&Rafet El Roman, Hakan Altun konserleri ve canlı yayınları ile organizasyon önümüzdeki günlerde de devam edecek. 

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