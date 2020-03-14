Magazin Sahnede entrika sette kahkaha

Sahnede entrika sette kahkaha

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Sahnede entrika sette kahkaha

Deniz Baysal Yurtcu, Algı Eke, Selen Domaç, Aleyna Solaker, Seçkin Özdemir ve Yiğit Kirazcı’nın başrollerini paylaştığı ‘Hizmetçiler’ dizisinin heyecan dolu ikinci bölümü bu akşam (14 Mart Cumartesi) Kanal D’de ekrana gelecek. Sırlar ve entrikalarla dolu dizinin çekimleri devam ederken setten eğlenceli kareler yayınlandı.

14 Mart 2020, Cumartesi 12:39 Son Güncelleme:
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Hizmetçiler’de sırlar ortaya çıkmaya başlıyor. Deniz Baysal’ın canlandırdığı Ela’nın gerçeğin peşine düşmesiyle Cennet Konakları’ndaki gizemlerin birbir ortaya çıkacağı heyecan dolu bir hikaye sunan Hizmetçiler’in, ikinci bölümünde sırlar yavaş yavaş ortaya çıkıyor.

Deniz Baysal’ı kahkahaya boğdu

Tüm sitedeki kadınlara ama en çok da gelinine kök söktüren ‘kaynana’ Nimet entrikalarla ailesini korumaya çalışırken, karaktere hayat veren Ayşenil Şamlıoğlu’nun çekimler sırasındaki eğlenceli anları Deniz Baysal’ı kahkahaya boğdu. Usta oyuncunun dans ettiği anlar fotoğraflara böyle yansıdı.  Yapımcılığını Fabrika Yapım’ın üstlendiği Hizmetçiler’in yönetmen koltuğunda Metin Balekoğlu otururken, senaryosu ise Makbule Kosif, Gülsev Karagöz, Özer Çetinel, Ruhan Arca ve Alper Alpözgen’in kaleminden çıkıyor.

Hizmetçiler 2. bölüm 2. fragmanı

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