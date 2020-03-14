Sahnede entrika sette kahkaha

Hizmetçiler’de sırlar ortaya çıkmaya başlıyor. Deniz Baysal’ın canlandırdığı Ela’nın gerçeğin peşine düşmesiyle Cennet Konakları’ndaki gizemlerin birbir ortaya çıkacağı heyecan dolu bir hikaye sunan Hizmetçiler’in, ikinci bölümünde sırlar yavaş yavaş ortaya çıkıyor.

Deniz Baysal’ı kahkahaya boğdu

Tüm sitedeki kadınlara ama en çok da gelinine kök söktüren ‘kaynana’ Nimet entrikalarla ailesini korumaya çalışırken, karaktere hayat veren Ayşenil Şamlıoğlu’nun çekimler sırasındaki eğlenceli anları Deniz Baysal’ı kahkahaya boğdu. Usta oyuncunun dans ettiği anlar fotoğraflara böyle yansıdı. Yapımcılığını Fabrika Yapım’ın üstlendiği Hizmetçiler’in yönetmen koltuğunda Metin Balekoğlu otururken, senaryosu ise Makbule Kosif, Gülsev Karagöz, Özer Çetinel, Ruhan Arca ve Alper Alpözgen’in kaleminden çıkıyor.

Hizmetçiler 2. bölüm 2. fragmanı