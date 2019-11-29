‘İmalat Hatası’ albümüyle 6 ay önce şarkıcılığa adım atan sosyetik ikoncan İvana Sert ‘Kum Gibi’, ‘Felaket’, ‘Nemrudun Kızı’ gibi iddialı parçaları da seslendirmişti.

İvana Sert: Sonunda kazanan benim

Sezen Aksu’dan bedava şarkı almayı başaran İvana “Sesimi beğenmiyor, yerden yere vuruyorlar. Ama günün sonunda kazanan benim” dedi.

Emina 140 bin TL isteyince İvana'yı seçtiler

İvana Sert yılbaşı gecesi bir kulüpte sahneye çıkması için 100 bin TL’lik teklif aldı. Aynı kulübün bir süre önce Emina Jahovic’e teklif götürdüğü, ancak şarkıcının 140 bin TL talep etmesi sonucu İvana’da karar kıldıkları konuşuluyor.

Eda Taşpınar: Şarkıcı değilim, olmayı da düşünmüyorum

Eda Taşpınar da sosyetik bir gece kulübünde haftanın bir günü sahne şovu yapması ve şarkı söylemesi için teklif aldı. Ancak görüşmeyi kısa kesti. “Şarkıcı değilim, olmayı da düşünmüyorum” dedi.

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