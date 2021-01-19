Dünya Sahra Çölü'ne tekrar kar yağdı

Sahra Çölü'ne tekrar kar yağdı

Dünya

Sahra Çölü'ne tekrar kar yağdı

Sahra Çölü'nün Cezayir sınırındaki bölgesine kar yağdı.

19 Ocak 2021, Salı 16:40 Son Güncelleme:
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Sahra Çölü’nün Cezayir sınırlarındaki bölgesine kar yağdı ve muhteşem görüntüler oluştu.

Cezayir’in Naama eyaletinin Ain Sefra kasabasında termometrelerin eksi 3 dereceyi göstermesiyle Sahra Çölü’ne kar yağdı. Kasabaya 42 yıldır 4’üncü kez yağan kar eşsiz görüntüler oluşturdu. Kasabaya daha önce 1979, 2017 ve 2018 yıllarında kar yağmıştı.

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Sahra Çölü nerede?

Sahra ya da Büyük Sahra; Afrika'nın kuzeyinde yer alan, kıtanın ortası ile kuzeyini ayıran 9.000.000 km² büyüklüğünde bir çöl. Dünyanın en büyük sıcak çölüdür. Antarktika ve Arktik'in ardından en büyük üçüncü çöldür. Yaklaşık olarak Afrika'nın yüzde 10'u kadardır. "Sahra" kelimesi Arapça'da "Çöl" demektir. Ancak özel bir ada dönüşmüş durumdadır.

2,5 milyon yaşındadır. Yüz ölçümü büyüklüğü Amerika Birleşik Devletleri'ni kaplayacak kadardır. Atlas Okyanusu kıyılarından Kızıldeniz kıyılarına kadar uzanır.


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