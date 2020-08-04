Magazin Sahra Işık-İdris Aybirdi'den Afrika'daki çocuklara 60 kurban

Sahra Işık-İdris Aybirdi'den Afrika'daki çocuklara 60 kurban

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Sahra Işık-İdris Aybirdi'den Afrika'daki çocuklara 60 kurban

Survivor Sahra Işık ile eşi İdris Aybirdi, Kurban Bayramı'nda kesenin ağzını açtı. Beş günlük tatile 70 bin TL harcayan çift, 60 kurban kestirerek etlerini Afrika'daki kimsesiz çocuklara ulaştırdı.

04 Ağustos 2020, Salı 08:51 Son Güncelleme:
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Survivor yarışmasıyla tanınan Sahra Işık, eşi İdris Aybirdi ile tatile çıktı. Fotoğraflarını sosyal medyada da paylaşan çiftin 5 günlük tatil için 70 bin TL harcadığı öğrenildi.

Etleri Afrika'daki kimsesiz çocuklara ulaştırdılar

Ayrıca ünlü çift, 60 kurban kestirdi, etlerini de Afrika'daki kimsesiz çocuklara ulaştırdı. (Hürriyet)


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