Sahra Işık müjdeyi verdi!
Survivor'la adını geniş kitlelere duyuran Sahra Işık, önceki akşam iş insanı nişanlısı İdris Aybirdi ile İstinye Park'taydı.
Sahra Işık, ''Bu hafta evleniyoruz. Tüm hazırlıklarımız çok güzel gidiyor. Bize her zaman destek olan ailelerimize ve arkadaşlarımıza teşekkür ederiz'' dedi.
Geçen yıl Kıbrıs'ta evlenme teklifi alan Sahra Işık, Sapanca'da aile arasında bir törenle nişanlanmıştı.
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