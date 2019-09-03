Sahra Işık müjdeyi verdi!

Sahra Işık, ''Bu hafta evleniyoruz. Tüm hazırlıklarımız çok güzel gidiyor. Bize her zaman destek olan ailelerimize ve arkadaşlarımıza teşekkür ederiz'' dedi.

Geçen yıl Kıbrıs'ta evlenme teklifi alan Sahra Işık, Sapanca'da aile arasında bir törenle nişanlanmıştı.

Haberin fotoğrafları için tıklayın Survivor'ın eski yarışmacısı Sahra sosyal medyayı sallıyor!