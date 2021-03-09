Prof. Dr. Doğan Yaşar, çöl tozu ile çamurlu yağmurdan korkulmamasını belirterek, "Dünya çöllerinden her yıl 500 milyon ton kil minarali taşınır. Dünya, bu tozlarla gübrelenir. Bunlarsız yaşam olmaz. Bunlar çiftçinin beklediği bereket yağışlarıdır. Geçen pazar günü biraz atıştırdı. Ancak perşembe günü biz bu çamuru, daha fazla göreceğiz" diye konuştu.





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Sahra Çölü’nden Fransa’ya sezyum 137 radyoaktif kalıntıları geldiği yönündeki haberleri de hatırlatan Prof. Dr. Yaşar, "Fransa’nın 1960’lı yıllarda Sahra’da yaptığı nükleer çalışmalar var. Radyoaktif kalıntıları Fransa´nın Jura Dağı´na bıraktığı iddia edildi. Çöl tozları içerisinde bu nükleer kalıntıların, Fransa’ya ve Avrupa´ya doğru geldiği tespit edilmiş. Kapı ve pencerelerin kapatılması gerektiği yönünde açıklamalarda bulunulmuş. Tozlarla her şey taşınabilir. Ancak bu tozun bize bir tehlikesi yok. Bize gelen toz Sahra’nın daha doğusundan, Fransa’ya ve Avrupa'ya ise batısından ulaşıyor. Dünyanın en büyük çölü Sahra’dır, devasadır. Ancak tartışılan bu sezyum gazı bizi etkilemeyecek" dedi.

DHA



