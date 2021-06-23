Şahsiyet dizisi hangi kanalda ne zaman yayınlanacak? Şahsiyet dizisinin konusu ne oyuncuları kimler?
Şahsiyet dizisi hangi kanalda ne zaman yayınlanacak televizyon izleyicileri tarafından merak ediliyor. 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde Haluk Bilginer'e 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü getiren Şahsiyet ilk kez televizyonda gösterilecek olması heyecan uyandırırken, Şahsiyet dizisinin konusu ve oyuncuları yoğun şekilde araştırılmaya başlandı…
23 Haziran 2021, Çarşamba 17:07 Son Güncelleme:
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Şahsiyet dizisi, emekli adliye memuru Agah Beye, Alzheimer başlangıcı teşhisi konulmasıyla yapmayı planladıkları cinayet büro amirliğinde görev yapan tek kadın memur olan Nevra’nın hayatlarının beklenmedik şekilde karşılaşmasını konu alıyor. Haluk Bilginer’e Emmy ödülü getiren Şahsiyet dizinin oyuncu kadrosu da en az konusu kadar dikkat çekici...
ŞAHSİYET DİZİSİ HANGİ KANALDA NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Yönetmenliğini Onur Saylak'ın üstlendiği ve senaryosunu Hakan Günday'ın yazdığı, Şahsiyet dizisi, 29 Haziran Salı saat 23.15'te Show TV ekranlarında olacak.
ŞAHSİYET DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
Agah Beyoğlu, emekli bir adliye memurudur ve İstanbul Beyoğlu'nda yalnız ve sade bir hayatı vardır. Karısı yıllar önce vefat eden Agah beyin kızı da yurt dışında eğitimine devam etmektedir. Agah beye Alzheimer Başlangıcı kendisine teşhisi konulmasının ardından bu sade ve hareketsiz yaşamı alt üst olur.
Hastalığı sebebiyle tüm anılarını unutacak olduğunu far eden Agah Bey, yıllardır planladığı cinayeti gerçekleştirme kararı alır. Nasıl olsa bir zaman sonra her şeyi unutarak vicdan azabı çekmeyeceğini düşünen Agah Bey, bu hastalığı bir fırsat olarak görür.
Diğer yandan cinayet büro amirliğinde görev yapan tek kadın memur olan Nevra, üzerindeki baskılar nedeniyle istifanın eşiğine gelmiştir. Ancak Agah Bey’in aldığı cinayet kararı Nevra’nın hayatının da tümüyle değişmesine neden olur.
Şahsiyet Dizisi Oyuncuları ve İsimleri Neler?
Yönetmenliğini Onur Saylak'ın üstlendiği ve senaryosunu Hakan Günday'ın yazdığı Şahsiyet dizisinde pek çok başarılı oyuncu yer alıyor. Dev oyuncu kadrosu ve başarılı oyunculukları ile dikkat çeken bu yapım pek çok dev ismi bünyesinde barındırıyor. Öyle ki başarılı oyunculuğu sayesinde Haluk Bilginer, Uluslararası Emmy Ödüllerinde "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü" alarak ülkemize büyük bir gurur yaşattı. Şahsiyet dizisinde yer alan oyuncular ve hayat verdikleri karakterler;
ŞAHSİYET DİZİSİNİN OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
- Haluk Bilginer: Agâh Beyoğlu
- Metin Akdülger: Ateş Arbay
- Önder Selen: Mümtaz
- Hüseyin Avni Danyal: Cemil Havran
- Şebnem Bozoklu: Zuhal Beyoğlu
- Cansu Dere: Nevra Elmas
- Ayhan Kavas: Gürkan
- Necip Memili: Tolga
- Fırat Topkorur: Firuz
- Ali Seçkiner Alıcı: Naim Türedi
- İbrahim Selim: Sefa
- Bekir Hakan Uyanık: Başkomiser
- Rabia Soytürk: Süveyda
- Recep Usta: Deva
- Alptekin Ertürk: Selim
- Şenay Gürler: Nükhet
- Müjde Ar: Nesrin
- Yusufcan Sancaklı: Polis
- Hümeyra: Feza Yurtgil
- Okan Avcı: Tufan
- Cengiz Samsun: Rüstem
- Volkan Uygun: Vural
- Ömer Çobanoğlu: Bedir
- Can İlhan: Afşi
- Naz Karaca: Reyhan
- Avni Yalçın: Mehmet Yurtgil
- Turhan Kaya: Yüksel
- Erkan Ayan: Sadi