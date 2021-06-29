Şahsiyet dizisi nerede ve ne zaman çekildi? Şahsiyet dizisindeki Kambura nerede?
Merakla beklenen Şahsiyet dizsi televizyon ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Daha önce Puhu TV’de yayınlanan dizi, konusu ve oyuncuları kadar dizinin çekildiği mekanlarla da dikkat çekiyor. Peki, Şahsiyet dizisi nerede ve ne zaman çekildi? Şahsiyet dizisindeki Kambura nerede? İşte ayrıntılar…
29 Haziran 2021, Salı 17:49 Son Güncelleme:
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Şahsiyet dizisinin hikayesinin bir bölümü Kambura’da geçiyor. Dizinin çekildiği mekanlarla birlikte doğal güzellikleri ve muhteşem manzaraları karşısında pek çok kişi Şahsiyet dizisi nerede ve ne zaman çekildi? Şahsiyet dizisindeki Kambura nerede? Araştırması yapmaya başladı….
ŞAHSİYET DİZİSİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Haluk Bilginer’e Emmy Ödülü getiren Şahsiyet dizisi ilk olarak 17 Mart 2018 tarihinde Puhu TV de yayınlandı.
ŞAHSİYET DİZİSİNDEKİ KAMBURA NEREDE?
Hikaye Kambura beldesinde geçiyor ama aslında öyle bir belde yok. Dizide Kambura olarak adı geçen yer, Bursa’nın doğal güzellikleriyle meşhur Gölyazı beldesi. Agah Bey’in gençliğinde ve öldüreceği kişilerin dosyalarını topladığı Kambura Adliyesi de yine Gölyazı’da yer alıyor.
GÖLYAZI NEREDE?
Gölyazı ise Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı yaklaşık 13 bin nüfusa sahip bir kasaba. Ulubat gölü kıyısındaki yarımadası ile ünlenen Gölyazı Şahsiyet dizisinin yayınlanmasının ardından oldukça turistik bir yer haline geldi.
Diğer yandan Şahsiyet dizisinin çekimlerinde İstanbul’un mükemmel manzaraları eşliğinde izleyicilere sunuluyor. Beykoz Korusu, Riva ve Çamlıca Tepesi’nde yapılan çekimler izleyenler harika bir seyir keyfi sağlıyor.
ŞAHSİYET DİZİSİ KARAKTERLERİ VE OYUNCULARI
- Haluk Bilginer (Agah Beyoğlu): Adli katip memurluğundan emekli olmuştur. Eşini yıllar önce kaybetmiştir. Kızı Zuhal yurt dışında yaşamaktadır.
- Cansu Dere (Nevra Elmas): Kamu Yönetimi mezunu olan Nevra, bölümü ile ilgili mesleklerin dışında polisliği tercih etmiştir. Babası alzheimer hastasıdır.
- Metin Akdülger (Ateş Arbay): Genç ve dinamik bir gazeteci olan Ateş, DJ’lik de yapmaktadır.
- Şebnem Bozoklu (Zuhal): Agah’ın kızıdır ve alkolik bir annedir.
- Hüseyin Avni Danyal (Cemil): Kamburalı zengin iş adamıdır.
- Necip Memili (Tolga): Baş komiser.
- Şenay Gürler (Nükhet): Agah’ın Tangodan tanıştığı arkadaşıdır.
- Ayhan Kavas (Gürkan): Agah’ın doktorudur.
- İbrahim Selim (Sefa): Nevra’nın iş arkadaşıdır.
- Fırat Topkorur (Firuz): Nevra’nın iş arkadaşıdır.
- Recep Usta (Deva): Zuhal’in çocuğu aynı zamanda Agah’ın torunudur.
- Müjde Ar (Nesrin): Nevra’nın annesidir.
- Hümeyra Akbay (Feyza Hanım): Alzheimer hastasıdır.