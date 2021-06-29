Şahsiyet dizisinin hikayesinin bir bölümü Kambura’da geçiyor. Dizinin çekildiği mekanlarla birlikte doğal güzellikleri ve muhteşem manzaraları karşısında pek çok kişi Şahsiyet dizisi nerede ve ne zaman çekildi? Şahsiyet dizisindeki Kambura nerede? Araştırması yapmaya başladı….

ŞAHSİYET DİZİSİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Haluk Bilginer’e Emmy Ödülü getiren Şahsiyet dizisi ilk olarak 17 Mart 2018 tarihinde Puhu TV de yayınlandı.

ŞAHSİYET DİZİSİNDEKİ KAMBURA NEREDE?

Hikaye Kambura beldesinde geçiyor ama aslında öyle bir belde yok. Dizide Kambura olarak adı geçen yer, Bursa’nın doğal güzellikleriyle meşhur Gölyazı beldesi. Agah Bey’in gençliğinde ve öldüreceği kişilerin dosyalarını topladığı Kambura Adliyesi de yine Gölyazı’da yer alıyor.

GÖLYAZI NEREDE?

Gölyazı ise Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı yaklaşık 13 bin nüfusa sahip bir kasaba. Ulubat gölü kıyısındaki yarımadası ile ünlenen Gölyazı Şahsiyet dizisinin yayınlanmasının ardından oldukça turistik bir yer haline geldi.

Diğer yandan Şahsiyet dizisinin çekimlerinde İstanbul’un mükemmel manzaraları eşliğinde izleyicilere sunuluyor. Beykoz Korusu, Riva ve Çamlıca Tepesi’nde yapılan çekimler izleyenler harika bir seyir keyfi sağlıyor.

ŞAHSİYET DİZİSİ KARAKTERLERİ VE OYUNCULARI