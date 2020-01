‘Şahsiyet’in Meksika uyarlamasının çekimleri başlıyor

Senaryosunu Hakan Günday’ın yazdığı, yönetmenliğini ise Onur Saylak’ın yaptığı dizi, Meksika’da yerel bir ekiple yeniden çekiliyor.

Uyarlamanın yapımı ise dünyaca ünlü Viacom International Studios (VIS) ve Ay Yapım ortaklığında gerçekleştirilecek.

El Asesino Del Olvido (Before I Forget) adıyla yayınlanacak

Viacom International Studios (VIS) ve Ay Yapım'ın ortaklaşa gerçekleştirdiği dizi, El Asesino Del Olvido (Before I Forget) adını taşıyacak Şahşiyet'in uyarlamasını çekmeye başladığını duyurdu .

Dizinin yönetmenliğini Ernesto Contreras yapıyor. Başrollerinde ise Damián Alcázar ve Paulina Gaitán yer alacak.

65 yaşındaki emekli adli katip memuru Agâh Beyoğlu’nun sıra dışı öyküsünü konu alan “Şahsiyet”, 12 bölüm olarak tasarlanmış ve yayınlandığı internet sitesinde 10 milyondan fazla izleyiciye ulaşmıştı.Şahsiyet'in Meksika uyarlaması ise El Asesino Del Olvido (Before I Forget) 10 bölüm olarak tasarlandı.

Dizi yıldız kadrosunu bir araya getiriyor

Meksika Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından en çok ödül alan Meksikalı aktör Damián Alcázar, Pascual karakterini canlandıracak.

Damian Alcazar, A Wonderful World, The Perfect Dictatorship, The Chronicles of Narnia: Prince Caspian, The Dandy, ve Narcos gibi başarılı dizi ve filmlerde rol aldı.

Kariyerine 12 yaşındayken başlayan ve Cappadocia, The Good Girls gibi pek çok uluslararası yapımda rol alan genç ve başarılı oyuncu Paulina Gaitan en son Narcos dizisinde canlandırdığı Tata Escobar karakteriyle biliniyor.