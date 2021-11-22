Türkiye Sahte alkol can aldı! 9 gün sonra acı haberi geldi

Sahte alkol can aldı! 9 gün sonra acı haberi geldi

Türkiye

Sahte alkol can aldı! 9 gün sonra acı haberi geldi

Adana'nın Karaisalı ilçesinde sahte alkol içtikten sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Hüseyin Kara, 9 gün sonra yaşamını yitirdi.

22 Kasım 2021, Pazartesi 20:34 Son Güncelleme:
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İlçedeki Çorlu Mahallesi'nde oturan bir çocuk babası Hüseyin Kara, 13 Kasım Cumartesi günü evinde, sahte olduğu iddia edilen alkol tüketti. Bir süre sonra fenalaşan Kara, ailesinin sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine Karaisalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlk müdahalenin ardından yoğun bakıma alınan Kara, tedavisinin 9'uncu günü yaşamını yitirdi. Kara'nın, yarın Çorlu Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verileceği öğrenildi. Kara'nın ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

Güven ÖZGÜL/KARAİSALI (Adana) (DHA)

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