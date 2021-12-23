Türkiye Sahte alkol can almaya devam ediyor!

Sahte alkol can almaya devam ediyor!

Türkiye

Sahte alkol can almaya devam ediyor!

Tekirdağ'da son bir haftada sahte alkolden ölenlerin sayısı 4'e yükselirken, evinde ölü bulunan bir şahsın ikametinde yapılan incelemede ise 20 litre sahte alkol ele geçirildi.

23 Aralık 2021, Perşembe 23:46 Son Güncelleme:
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Tekirdağ'da sahte alkolden hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor. Hayrabolu ilçesinde yaşayan H.Y. isimli şahıs, geçtiğimiz günlerde tükettiği sahte alkolden hayatını kaybeden E.D. ile içtikleri alkolü internet üzerinden satın aldıkları belirlenmesi üzerine, olayla ilgili jandarma tarafından bilgi verilen H.Y. kısa sürede hastaneye başvurdu.



Hayatını kaybetti

Hayrabolu'da tedavisine başlanan H.Y. durumu ağırlaşınca ambulans ile Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan H.Y. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Evinde sahte alkol ile ölü bulundu

Saray ilçesinde de yalnız yaşayan A.S’.den (57) haber alamayan arkadaşları, A.S.'nin evine gitti. Çaldıkları kapının açılmaması üzerine içeri girdiklerinde arkadaşları A.S.'nin cansız bedeniyle karşılaşınca durumu hemen 112 ve polis ekiplerine bildirdiler. Olay yerine gelen sağlık ekipleri A.S.'nin kısa süre önce öldüğünü tespit etti.

Polis ekipleri evde yaptıkları incelemede yaklaşık 20 litre sahte alkol buldu. A.S.’nin sahte alkolden ölmüş olabileceği düşünülürken, Saray Cumhuriyet Savcısının ön incelemesinin ardından A.S'nin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumuna gönderilmek üzere Saray Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Ölü sayısı 4'e yükseldi

Tekirdağ'da son bir haftada sahte alkolden hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükselirken, daha önce kronik hastalıkları olduğu iddia edilen A.S.'nin ise ölüm nedeni halen netleşmedi.

TEKİRDAĞ (İHA)

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