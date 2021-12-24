Türkiye Sahte alkol can almaya devam ediyor! 38 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Sahte alkol can almaya devam ediyor! 38 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Türkiye

Sahte alkol can almaya devam ediyor! 38 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Gaziantep’te, iki gün önce alkol aldıktan sonra fenalaşan ve sonrasında hastaneye kaldırılan 38 yaşındaki kadın, gece saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bir çocuk annesi kadının, sahte alkol nedeniyle öldüğü iddia edilirken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

24 Aralık 2021, Cuma 12:49 Son Güncelleme:
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Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Düztepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, akşam saatlerinde bir miktar alkol alan 38 yaşındaki Hatice M., bir süre sonra fenalaştı. Durumu fark eden yakınları 112 acil sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.



İKİ GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, bir çocuk annesi kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede 2 gün boyunca yaşam savaşı veren 38 yaşındaki kadın, gece saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SAHTE ALKOL İDDİASI

Talihsiz kadının ölüm nedeni ile ilgili sahte alkol ihtimali üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeninin otopsi sonuçlarının ardından netleşeceği vurgulandı. Hatice M.’nin cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldığı öğrenildi.

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