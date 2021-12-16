Türkiye Sahte alkol can almaya devam ediyor! Bir acı haber daha...

Sahte alkol can almaya devam ediyor! Bir acı haber daha...

Türkiye

Sahte alkol can almaya devam ediyor! Bir acı haber daha...

Sivas'ta sahte alkolden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan Cevdet Aydın (63) hayatını kaybetti. Kentte sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e çıktı.

16 Aralık 2021, Perşembe 21:52 Son Güncelleme:
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Zara ilçesinde geçen hafta başlayan sahta içki tüketimine bağlı can kayıpları devam ediyor. İlçede 3 gün önce alkol aldıktan sonra rahatsızlanan ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Anestezi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Cevdet Aydın bugün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Aydın'ın cenazesi otopsi için aynı hastanenin morguna konuldu. Aydın ile birlikte kentte sahte alkollü içkiden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi. Daha önce de aynı ilçede sahte alkollü içecek kullandıkları belirlenen Şakir Deliktaş (32), Bülent Ekici (62) ve Güler Kılıç (42) yaşamını yitirmişti.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören 6 kişiden Ö.Y., M.K. ve O.U. bugün taburcu edildi. S.P., E.Ş. ve Y.K.'nın ise yoğun bakımdaki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Sahte alkol kullanımına bağlı ölüm olaylarının yaşanmasının ardından ilçede yapılan baskınlarda sahte alkollü içki üretimi yaptıkları belirlenen 3 şüpheli ise tutuklandı. 

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS (DHA)

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