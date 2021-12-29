Türkiye Sahte alkol içen 2 çocuk babası turizmci hayatını kaybetti

Sahte alkol içen 2 çocuk babası turizmci hayatını kaybetti

Türkiye

Sahte alkol içen 2 çocuk babası turizmci hayatını kaybetti

Antalya’nın Alanya İlçesi'nde, 2 çocuk babası Şevket Yüksek sahte içki içtikten sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden Şevket Yüksek'in cenazesi yakınlarına teslim edildi.

29 Aralık 2021, Çarşamba 13:18 Son Güncelleme:
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Edinilen bilgiye göre; Alanya ilçesinde yaşayan 57 yaşındaki Şevket Yüksek, 24 Aralık gecesi nereden alındığı belli olmayan sahte alkol tüketti. Yüksek, önce görme bozukluğu yaşamaya başladı. Ardından fenalaşan adam, ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Yüksek’in durumu ağırlaşınca önce Antalya’da özel bir hastaneye ardından ise Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Yüksek, kurtarılamadı. Yüksek’in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Şahsın evli ve iki çocuk babası olduğu ve turizm işinde çalıştığı öğrenildi. Yüksek'in cenazesi sabah saatlerinde ilçede toprağa verilmek üzere yakınları tarafından teslim alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili olarak inceleme başlattı.


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