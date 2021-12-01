Türkiye Sahte alkol operasyonu! Yılbaşı öncesi ele geçirildi

Sahte alkol operasyonu! Yılbaşı öncesi ele geçirildi

Türkiye

Sahte alkol operasyonu! Yılbaşı öncesi ele geçirildi

Kocaeli'de yaklaşan yılbaşı öncesi sahte içki üretiminin önüne geçmek için çalışma başlatan jandarma ekipleri, yaptıkları operasyonda bir iş yerinde 29 bin 115 litre sahte alkol ele geçirdi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

01 Aralık 2021, Çarşamba 00:13 Son Güncelleme:
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Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hem sahte içki sebebiyle meydana gelen ölüm olaylarını engellemek, hem de yılbaşında kullanılmak üzere üretilen sahte ve kaçak alkolün önüne geçmek amacıyla çalışma başlattı.

Yürütülen çalışmalar kapsamında İzmit ilçesi Sanayi Mahallesinde, üretim izni olmadan etil alkol üretimi yapan bir iş yerine baskın düzenlendi. Yapılan baskında bin 440 litre satışa hazır halde etil alkol, bin 175 litrelik bidonlar içerisinde etil alkol, 26 bin 500 litre şişelenmemiş etil alkol olmak üzere, toplam 29 bin 115 litre etil alkol ele geçirildi.

Ayrıca ekipler tarafından 1 adet barkodlama makinesi, 278 bin boş adet etil alkol şişesi, 1 milyon 350 bin adet sahte marka etiket ve barkod, 41 bin 888 adet doluma hazır 1 litrelik boş şişe, 3 bin 460 adet karton koli, 1 adet soğutma ünitesi, 2 adet ısıtma kazanı, 4 adet metal tank, 1 adet etil alkollerin sevkiyatında kullanılan araç, 1 adet yükleme (forklift) aracı ele geçirildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili 4 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

KOCAELİ (İHA)

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