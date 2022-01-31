Türkiye Sahte alkol yine can aldı! 2 çocuk babası hayatını kaybetti

Sahte alkol yine can aldı! 2 çocuk babası hayatını kaybetti

Türkiye

Sahte alkol yine can aldı! 2 çocuk babası hayatını kaybetti

İstanbul'da yaşayan yabancı uyruklu 2 çocuk babası bir kişi kullandığı sahte alkol nedeni ile hayatını kaybetti.

31 Ocak 2022, Pazartesi 09:46 Son Güncelleme:
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İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi’nde yaşayan 55 yaşındaki 2 çocuk babası yabancı uyruklu şahıs içtiği sahte alkol nedeniyle rahatsızlanarak sabah saatlerinde Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Sahte içkiden zehirlendiği anlaşılan Selam Ş., daha sonra Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yabancı uyruk Selam Ş., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, şahsın sahte alkolü aldığı yeri belirlemek için çalışma başlattı.

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