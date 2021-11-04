Sahte avukat için istenen ceza belli oldu

Siirt'te duruşma salonuna avukat cübbesiyle girmeye çalışırken gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Abdurrahman B, iki ayrı suçtan 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

Siirt Adliyesi'nde 16 Eylül'de, 18 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan eski uzman çavuş Musa Orhan'ın yargılandığı duruşma salonuna avukat cübbesiyle girerken polisin dikkati sayesinde yakalanan Abdurrahman B. (42) hakkında Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Tutuklu sanık Abdurrahman B. hakkında "resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan" ve "kamu görevini usulsüz üstlenme" suçlarından hazırlanan iddianame, 4. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

KENDİNİ 'BARAN GÜMÜŞ' OLARAK TANITTI

İddianamede adliyede polislerin daha önce hakkında "dolandırıcılık" suçundan işlem yaptıkları Abdurrahman B'den avukat kimliğini ibraz etmesini istediği, sanığın da kendisini "Baran Gümüş" olarak tanıttığı ve herhangi bir belge ibraz etmek istemediği belirtildi.

Polislerin PolNet sisteminden fotoğrafını göstermesi üzerine Abdurrahman B'nin itirafta bulunduğu kaydedilen iddianamede, görüntü kayıtlarına göre avukat cübbesiyle adliyeye giren sanığın, elindeki cübbeyi bekleme salonundaki banka bıraktıktan sonra aile mahkemesi duruşma salonuna girdiği ifade edildi.

İddianamede sanığın nöbetçi sulh ceza hakimliği duruşma salonunun yanına geldiği ve daha sonra 1. Ağır Ceza Mahkemesi önünde görevli avukat ve sivil toplum kuruluşlarının görevlileriyle görüştüğü ana ilişkin görüntülerin olduğu bilgisi yer aldı.

SUÇLAR

Sanığın "kamu kurum ve kuruluşları vb. tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan tutuklandığı hatırlatılan iddianamede, soruşturma sonucu sanığın "resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan" ve "kamu görevini usulsüz üstlenme" suçlarını işlediği kanaatine varıldığı ifade edildi.

İddianamede sanığın aile mahkemesinde görülen boşanma davasının duruşmasına girip avukat olmadığı halde avukat olduğunu beyan ederek resmi belge hükmündeki duruşma tutanağına imza atarak suç işlediği kaydedildi.

MÜŞTEKİLER DE ŞİKAYETÇİ OLDU

İddianamede sahte avukatın duruşma tutanağını imzaladığı boşanma davasının tarafları F.B. ve Ö.B'nin de "müşteki" olarak ifadelerine yer verildi. Müştekiler F.B. ve Ö.B, boşanma davasında kendisini avukat olarak tanıtıp kendilerini mağdur ettiğini gerekçe göstererek sanıktan şikayetçi oldu.

"BU OLAYIN BURAYA KADAR GELECEĞİNİ DÜŞÜNEMEDİM"

İddianamede ifadesine yer verilen sanık Abdurrahman B, Muş'ta ikamet ettiğini ve ailesiyle anlaşamadığından zaman zaman çevre illeri dolaştığını belirtti.



