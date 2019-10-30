Sahte banka hesaplarına dikkat!

Son olay Mersin’de yaşayan bir vatandaşın başına geldi. Bu kişi bankadan cep telefonuna gönderilen mesajda, bilgisi dışında hesabında bulunan 2 bin 760 doların alındığını ve 5 bin lira da ihtiyaç kredisi çekildiğini öğrenince polise başvurdu.

Oltaya takılmayın

Polisteki ifadesinde, internette gezinirken bankanın reklamını gördüğünü söyleyen bu kişi, “Daha sonra şifremle girmek istedim, bilgileri girdikten sonra birden sayfa kapandı. Banka bilgilerimin başkalarının eline geçtiğini anladım” dedi. Polisin çalışması sonucunda ’phishingoltalama’ denilen yöntemi kullanarak vatandaşın banka hesabını ele geçiren 5 şahıs, gözaltına alındı. Paraları çekme anları güvenlik kameralarında da görülen şahıslar, mahkemece tutuklandı.

Nasıl önlem alabiliriz?

Bankalar hiçbir şekilde sosyal medya üzerinden ya da SMS ile kişisel bilgi veya şifre talep etmez.

Kişisel bilgileri isteyen hesaplar ve bağlantılara asla güvenmeyin.

Hiçbir banka müşteriden kişisel bilgilerinin tamamını istemez. Sadece güvenliğin teyiti için birkaç soru sorar.

SMS, MMS ya da e-mail adresinden gelen bilmediğiniz site linklerini tıklamadan silin.

İnternet adresini yazarken otomatik çıkan isimleri seçmeyin.

Hesabınıza, bankanın internet site adresini tek tek yazarak giriş yapın.

Sosyal medyada ya da internetten yönlendirme reklamlara tıklamayın.

Tıklasanız da adres çubuğundaki ismin doğru olduğuna bakın. Bazen bir harf değişikliğiyle bilgilerinizi çalıyorlar.

Twitter’da yanıltıcı bir reklama tıklayıp giriş yaptığınızı düşünüyorsanız bankanızı arayıp bilgi verin ve şifrenizi değiştirin.

Banka ve büyük şirketlerin sosyal medya hesaplarında ‘mavi tık’ vardır. Buna dikkat edin.