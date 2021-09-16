Türkiye Sahte belgeyle araç satıp, yedek anahtarla çalan şüpheliler yakalandı

Sahte belgeyle araç satıp, yedek anahtarla çalan şüpheliler yakalandı

Türkiye

Sahte belgeyle araç satıp, yedek anahtarla çalan şüpheliler yakalandı

Antalya'da 3 şüphelinin kiraladıkları aracı sahte belgeyle satıp, yedek anahtarla çaldığı ortaya çıktı. 3 şüpheli, operasyonla yakalandı.

16 Eylül 2021, Perşembe 17:04 Son Güncelleme:
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Antalya’da, araç kiralama firmasından kiraladıkları otomobili sahte plaka ve vekalet ile 140 bin TL'ye sattıktan sonra çalan 3 şüpheli, operasyonla yakalandı. 3 şüpheli, otomobili yedek anahtarla çaldıkları ortaya çıktı.

Olay, E.A.'nın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne başvurmasıyla ortaya çıktı. E.A., polise verdiği ifadesinde, 140 bin TL'ye satın aldığı otomobilinin park halindeyken çalındığını bildirdi.

İhbarın ardından harekete geçen polis, otomobili sahte belge ve plaka ile 140 bin TL'ye E.A.'ya sattıktan sonra park edildiği yerden çalan Ç.Ö., S.P. ve B.H.'yi Serik ilçesinde gözaltına aldı. Şüphelilerin, yedek anahtarla çaldıkları otomobili araç kiralama firmasından kiraladığı belirlendi. Sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin, dolandırıcılık olaylarından çok sayıda kaydının bulunduğu ortaya çıktı.



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