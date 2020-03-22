Sahte corona virüs hapının reklamını yapan ünlü isimlere soruşturma

Ünlü isimler "corona virüsten koruyor" diyerek sahte bir vitaminin reklamını yapmış, üründe talep patlaması yaşanmıştı. Oysa corona virüs için Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen bir ilaç bulunmuyor. Vitaminin reklamını yapan ünlü isimlerden Seda Sayan, “Eczane satışı onaylı bir ilacın tabii reklamını yaparım” derken İstanbul Eczane Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu ise “Asla eczanelerimizde böyle bir ürünümüz yoktur. Çok ciddi boyutta sahtekarlık” yanıtını vermişti.

Soruşturma açıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ruhsatsız ürün ve tanıtımını yapan ünlü isimlere karşı harekete geçip soruşturma başlattı.

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