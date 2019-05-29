Sahte dinamitle kuyumcuyu soydu!
Tokat’ın Zile ilçesinde kuyumcuya giren soyguncu, üzerinde saat olan sahte dinamiti masaya koydu ve çalışanlara silah doğrultup altınları istedi. Vitrindeki 200 bin liralık altını çantasına dolduran zanlı, geldiği motosikletle kaçtı ama birkaç saat içinde kıskıvrak yakalandı
Tokat'ın Zile ilçesindeki bir kuyumcuda sıra dışı soygun olayı yaşandı. Motosikletli soyguncu, elinde bomba süsü verilmiş paketi masaya bırakarak elindeki tabancayı kuyumcuya doğrultarak altınları vermesini istedi.
Yaşanan panik sırasında kuyumcu vitrinindeki iki sıra bileziği alan kasklı hırsız, geldiği motosikletle olay yerinden hızla uzaklaştı.
Topalladığı fark edilen hırsızın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.
Olay yerine gelen bomba imha uzmanı ekip ise üzerinde saat ve dinamit lokumları şeklinde hazırlanan düzeneğin gerçek olmadığını tespit etti.
YAKALANDI
Polisin başarılı çalışması sonucu hırsızın olaydan birkaç saat sonra Amasya’da yakalandığı bildirildi.
İHA