Sahte dinamitle kuyumcuyu soydu! Tokat’ın Zile ilçesinde kuyumcuya giren soyguncu, üzerinde saat olan sahte dinamiti masaya koydu ve çalışanlara silah doğrultup altınları istedi. Vitrindeki 200 bin liralık altını çantasına dolduran zanlı, geldiği motosikletle kaçtı ama birkaç saat içinde kıskıvrak yakalandı