Türkiye Sahte doktorun açtığı doğumhaneye baskın yapan polis şaşkına döndü

Sahte doktorun açtığı doğumhaneye baskın yapan polis şaşkına döndü

Türkiye

Sahte doktorun açtığı doğumhaneye baskın yapan polis şaşkına döndü

İstanbul Esenyurt’ta sözde doktor ve yardımcısının açtığı muayenehanede kaçak doğum yapıldığını duyan polis baskın yaptı. Sahte doktorun, durumu olmayan ailelere 'siz bakamıyorsanız bize satın' teklifinde bulunduğu ortaya çıkınca şahıslar tutuklandı.

28 Aralık 2020, Pazartesi 13:58 Son Güncelleme:
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İstanbul Esenyurt’ta bir apartman dairesinin kaçak muayenehane yapıldığı ihbarını alan Esenyurt Asayiş Büro Ekipleri, işyerini izlemeye aldı. Ekipler, yaklaşık 1 ay önce yabancı uyruklu iki kişi tarafından kiralandığı tespit edilen dairede yabancı uyruklu kadınlara doğum yaptırıldığını belirledi.

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Durumu olmayan ailelere para karşılığında bebeklerini satabileceklerini ifade eden şüpheliler yapılan ihbar üzerine yakayı ele verdi.

Tutuklandılar

İhbar üzerine sözde muayenehaneye baskın düzenleyen Esenyurt Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, işyerinde muayene için gelen kişilerle birlikte sözde doktor Ö.K. ile yardımcısı sözde ebe A.O.’yu gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada ultrason cihazı, doğumda kullanılan ilaçlar, tıbbi malzemeler ve doğum sedyesi ele geçirildi. Yapılan işlemlerin ardından kaçak muayenehane mühürlenerek kapatıldı. Adliyeye sevk olan Ö.K ile A.O ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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