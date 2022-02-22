Sahte hesap yüzünden çocuğu tutukladılar

ABD’nin Florida eyaletinde 13 yaşındaki öğrenci Nia Whims, sosyal medyadaki paylaşımlarından dolayı tutuklandı. İddiaya göre Instagram hesabından okul güvenliğini tehdit eden içerikler yayınlamıştı. Nia’nın masum olduğunu kanıtlaması iki hafta sürdü. Bu süreçte tutuklu kaldı. Paylaşımların Nia’nın bir sınıf arkadaşı tarafından yapıldığı IP adresinin belirlenmesiyle ortaya çıktı. Arkadaşı onun adına sayfa açmıştı. Nia’nın ailesi, hem okula hem de Instagram’a dava açtı. Süreç boyunca yaptıkları 30 bin dolarlık hukuk masraflarının da karşılanmasını talep ediyorlar. Uzmanlar, aileleri çocuklarının adına açılabilecek sayfalar konusunda uyardı. Sık sık internette arama yapmalarını ve çocukları adına hesap kayıtları oluşturup isimlerini güvence altına almalarını öneriyorlar.