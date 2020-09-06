Türkiye Sahte hesapla takip ettiği karısını 9 yerinden bıçakladı

Sahte hesapla takip ettiği karısını 9 yerinden bıçakladı

Türkiye

Sahte hesapla takip ettiği karısını 9 yerinden bıçakladı

Bursa’da, 37 yaşındaki Orhan D., kendisini aldattığı şüphesiyle sosyal medyada sahte hesap açarak takip ettiği karısını, kıskançlık nedeniyle çıkan kavga sırasında 9 yerinden bıçakladı. 27 yaşındaki Melek D. komşuları tarafından götürüldüğü hastanede tedaviye alınırken Orhan D. ise gözaltına alındı.

06 Eylül 2020, Pazar 10:04 Son Güncelleme:
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Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi, Atmaca Sokak’ta meydana geldi. iki çocuğunun annesi eşi Melek D.’nin kendisini aldattığından şüphelenen Orhan D., sosyal medyadan sahte kimlikle hesap açtı. Bir süre sonra Melek D.'yi sosyal medyadan takip eden Orhan D., eşinin telefonundaki fotoğraflarına bakmak istedi. Melek D.’nin buna karşı çıkması üzerine Orhan D. kıskançlık krizine girdi. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çocukların odalarında uyuduğu sırada yaşanan arbede sırasında Orhan D., mutfaktan aldığı bıçakla, yalvarmalarına rağmen eşi Melek D.’yi defalarca bıçakladı.

Kadının yardım çığlıklarına yetişen komşuları eve girdiklerinde Melek D.’yi yerde kanlar içinde yatarken buldu. Komşuları tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Melek D. yoğun bakıma alındı. Vücudunun çeşitli yerlerinden 9 bıçak darbesiyle yaralandığı tespit edilen kadının hayati tehlikesi sürüyor.

 Tedaviye alınan Melek D. ve komşuların ifadesi üzerine harekete geçen Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği (SÖS) ekipleri, şüpheli Orhan D.’yi olay yerinden kaçmak isterken, kıskıvrak yakaladı. Orhan D.’nin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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