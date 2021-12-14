Sahte içki kurbanı arkadaşlar alkolü internetten almış!

Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Poyraz Caddesi'nde oto tamirciliği yapan Ekrem Tekir, kaldığı iş yerini dün sabah açmadı. Tekir’in arkadaşları durumu polise bildirdi. Adrese gelen ekipler, gerekli izinleri alıp çilingirle girdikleri iş yerinde Ekrem Tekir’in cansız bedeniyle karşılaştı. Komşularının ifadeleri üzerine polis, Ekrem Tekir’in yakın arkadaşı Mehmet Yazgan ile bir gün önce, akşam saatlerinde içki içtiğini tespit etti. Yalnız yaşayan Yazgan’ın Hasan Baba Mahallesi'ndeki evine giden ekipler, kapıyı açan olmayınca çilingir çağırıp kapıyı açtırdı. Ekipler Yazgan’ı da ölü buldu. Olay yerindeki savcılık incelemesinin ardından otopsileri yapılan Ekrem Tekir ile Mehmet Yazgan, İstanbul ve Adapazarı'nda toprağa verildi.









Olayla ilgili soruşturma başlatan Yalova Emniyet Müdürlüğü, Tekir ve Yazgan'ın ölümlerine neden olan sahte alkolü, internetten sipariş vererek İstanbul'dan aldıklarını belirledi. İstanbul polisinin, bu iş yerine baskın düzenlediğini söyleyen yetkililer, son günlerde artan sahte içki ölümlerinden dolayı, İstanbul'un yanı sıra Kahramanmaraş ve Antalya polislerinin de bir dizi baskın yaptığını açıkladı.

DHA