Sahte içki ölümlerinin nedeni ortaya çıktı: Lord içiyorlar

Türkiye 9 Ekim’den bu yana sahte içki kaynaklı ölüm haberleriyle sarsılıyor. 8 ilde ölenlerin sayısı 44’e çıkarken, durumları ağır olan 50’ye yakın kişinin de hastanelerdeki tedavisi sürüyor. CHP konunun Meclis’te araştırılmasını istedi. Hürriyet'ten Çetin Aydın ve Mesut Hasan Benli'nin haberi...

Sahte içkiden ölümler dün 44’e yükseldi. 50 kişinin durumu ağır. Ölümlere 1 Kasım’daki yasaktan önce metil alkolü etil alkol diye piyasaya sürenlerin yol açtığı iddia edildi.

İzmir

Sahte içki yüzünden dün İstanbul’da 6, İzmir’de 3, Muğla, Aydın’da 2’şer, Mersin, Trabzon ve Zonguldak’ta 1’er kişi daha hayatını kaybetti. İzmir’de ölü sayısı 18’e, İstanbul’da 7’ye çıktı. Çeşitli illerde hastanelerde tedavi gören 50’ye yakın kişinin durumu ağır. Katliamı andıran ölümlerle ilgili korkunç bir iddia ortaya atıldı.

Etil alkol satışı 1 Kasım’dan itibaren yasaklanacak. Dezenfektan ve kolonya yapımında kullanılan etil alkolün fiyatı, salgından sonra yükseldi.

İstanbul

Etil alkole talep fazla olunca ölüm tacirleri, depolarındaki metilalkolü, ‘etil’ diye piyasaya sürdü. Sahte içki yapan şebekeler de bunu sahte içkide kullanınca ölümler meydana geldi.

'Lord' öldürdü

Kırıkkale’de şüpheli market, kaçak üretilen ‘Lord’ marka alkolbazlı ev dezenfektanını satıyordu. Bazı kişiler bu dezenfektana etilalkol ve diğer karışımlar katarak içki diye içince ölümler meydana geldi

Aydın

Nazilli’de zehirlendiği iddia edilen Orhan Öztürk (60) ile 54 yaşındaki A.Y. yaşamını yitirdi. Öztürk’e sahte içki sattığı iddia edilen N.A. (59) gözaltında.

Trabzon

Kendi hazırladığı sahte alkolden içen özel güvenlik görevlisi M.B. (56) yaşamını yitirdi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Zonguldak

Ereğli’de hastaneye kaldırılan Harun İnanç (54) hayatını kaybetti, Hasan A. (52) ise yoğun bakımda. Polis, sahte alkolün nereden temin edildiğini araştırıyor.

Tekirdağ

Kapaklı’da sahte içkiden zehirlenen C.K. (54) tedaviye alınırken, iş yerindeki aramada bidonlar içinde sahte içki bulundu.

Ölümler Lord'dan

Sahte içki ölümleri nedeniyle başlatılan soruşturmalarda dikkat çekici tespitlere ulaşıldı. Emniyet ve savcılıklar, ölüm vakalarının ardından sürdürdükleri soruşturmalarda “marketlerde satılan ve dezenfektan olarak kullanılan, etil alkol bazlı yüzey temizleyici sıvılara, içki aromaları karıştırılarak içilmesinden dolayı zehirlenme vakalarının yaşandığını” tespit etti.

Kırıkkale’deki soruşturma dosyasına göre, şüpheli Ö.U.’nun işlettiği ‘Millet Bulvarı Ekonomi’ marketten, yasal üretim izni bulunmayan ‘LORD’ marka alkol bazlı ev dezenfektanını alarak satışa sunduğu, bu ürünün etil alkol ve diğer karışımlarla alkollü içecek olarak içilmesinin ardından zehirlenmelere yol açtığı belirlendi.

İşte böyle zehirliyor

Yeminli adli bilirkişi Rodi Erdoğan, pet şişeler içinde satılan içkiler gibi üzerinde bandrol olan şişelerdeki içkilerin de sahte olabileceğine dikkati çekti.

Sahte içki içindeki yüksek metil alkol oranı ile izopropan maddesinin öldürücü olduğunu anlatan Erdoğan, tüketicileri güvenilir yerlerden alışveriş yapmaları yönünde uyardı:

“Daha önce içkilerle ilgili konular 4733 sayılı yasada belirtilen idari para cezası kapsamındaydı. 2013 Mart ayında yapılan bir düzenlemeyle bu suçlar, kaçakçılık kanunu kapsamına alındı. Son yıllarda suç oranlarının yüzde 90’ı merdiven altı içkilerle ilgili. Hem markalı hem pet şişelerde satılanlarla ilgili sahtecilikler var. Bandrolsüz ve sahte etiketli içkileri ticari amaçla üreten ve bulunduranlara farklı cezalar uygulanıyor. Markalı alkollü içeceklerde bandrollerin sahtesi yapılarak piyasaya sunuluyor. 33-50 ml ya da 1 litrelik pet şişeler içerisinde satılan içkiler bilinçli alınıyor. Çünkü ucuz. 150 liralık içkiyi 15-20 liraya alabiliyorlar.”

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün operasyonlarında yakalanan toplam 58 şüpheliden 8’i tutuklandı.

1 Kasım’dan itibaren etil alkol satışının yasaklanacak olması nedeniyle piyasaya çok miktarda etil alkol adı altında metil alkol sürüldüğü, etil alkol satanların da malzemeler elde kalmasın diye satışı hızlandırdığı tahmin ediliyor.











